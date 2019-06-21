Самарские учителя истории и учитель английского стали лучшими в «Диктанте Победы»

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Открывая мероприятие, вице-спикер Думы городского округа Самара, региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Рязановотметил всю важность сохранения исторического наследия.«Нам важно, чтобы наши дети знали, кто наши герои. Мы - люди более старшего поколения, для нас – это память о наших корнях. Пока мы помним и говорим об этом – живы наши деды и прадеды. И наши знания и память о этой страшной войне - это дань их подвигу», - подчеркнул он в приветственной речи.«Во всероссийской исторической акции «Единой России» приняли участие более 150 тысяч человек. В день проведения патриотической акции, 7 мая, знания о войне можно было проверить на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф . Правильно на все задания диктанта ответили более 5,5 тыс. участников», - сообщил на пресс-конференции по итогам проведения федеральный координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ, член Президиума Генерального Совета Партии «Единая Россия».Победителями в Самарской области стали педагоги самарских школ:Исикова Инна, учитель английского языка из МБОУ «Школа № 174 им. И.П.Зорина» г.о. Самара;Кудашов Александр, учитель истории МБОУ Школа № 72 г.о. Самара;Литвинова Мария, учитель истории и обществознания МБОУ Школа № 72 г.о. Самара.22 июня в 10:00 в Центральном музее Великой Отечественной пройдет награждение победителей Всероссийской исторической акции «Диктант Победы»,посвященной событиям Великой Отечественной войны.Победители «Диктанта» получат призы и будут приглашены в качестве гостей на военный парад, который состоится на Красной площади в годовщину 75-летия Великой Победы – 9 мая 2020 года, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР