Самарские ученые с помощью импульсного магнитного поля увеличили эффективность антибиотика
14 мая 2020 15:16
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«Цель нашего исследования - выявление новых явлений или процессов при использовании импульсного магнитного поля в медицине и фармакологии. В ходе экспериментов получены результаты - после воздействия поля на пенициллин его антибактериальная активность повысилась примерно на 20%», - рассказала доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.
По ее словам, магнитное поле предположительно изменяет пространственноерасположение компонентов молекулы пенициллина, благодаря этому он более точно воздействует на определенные компоненты клеточной стенки бактерий и его активность увеличивается. Как считают ученые, исследования в данной сфере в перспективе могут позволить снизить прописываемые пациентам дозы антибиотиков, что уменьшит лекарственную нагрузку на организм человека.
Для экспериментов использовалась созданная в университете компактная магнитно-импульсная установка. Ученые воздействовали импульсным магнитным полем на бензилпенициллина натриевую соль в порошкообразном и растворенном виде. Применялись поля различной напряженности и частоты. Так, например, для экспериментов с порошкообразным антибиотиком использовались однократные магнитные импульсы напряженностью от 3 кВ до 11 кВ.
Далее ученые оценивали, как обработанный магнитным полем антибиотик влияет на выращенные штаммы кишечной палочки E. coli. Рост бактериальной культуры происходил в термостате в течение 18 часов. Антибактериальный эффект оценивался по увеличению в чашке Петри зон лизиса кишечной палочки по сравнению с воздействием необлученного антибиотика. Диаметр зон задержки роста ученые измеряли с точностью до 0,1 мм. Результаты исследований подтвердили гипотезу об увеличении эффективности пенициллина, подвергшегося влиянию магнитного поля.
Облученный антибиотик также прошел лабораторную проверку на возможную токсичность. Для токсикологических исследований в условиях in vivo были взяты 80 белых беспородных мышей в возрасте двух месяцев. Животные перед экспериментом прошли двухнедельный карантин, в ходе исследований им был предоставлен круглосуточный свободный доступ к поилкам и стандартный набор натуральных продуктов (овощи, зерно) с обычной диетой лабораторных мышей и хомяков. Мышам вводился как обработанный магнитным полем антибиотик, так и необработанный, в дозах от 100 до 300 мг/кг. Исследования показали, что обработанный антибиотик не приобретает никаких дополнительных токсических свойств, передает пресс-служба Самарского университета.
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