Самарские ученые с помощью импульсного магнитного поля увеличили эффективность​ антибиотика

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«Цель нашего исследования - выявление новых явлений или процессов при использовании импульсного магнитного поля в медицине и фармакологии. В ходе экспериментов получены результаты - после воздействия поля на​ пенициллин его антибактериальная активность повысилась примерно на 20%», -​ рассказала доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина​ Беляева.По ее словам, магнитное поле предположительно изменяет пространственное​расположение компонентов молекулы пенициллина, благодаря этому он более точно воздействует на определенные компоненты клеточной стенки бактерий и его активность увеличивается. Как считают ученые, исследования в данной сфере в перспективе могут позволить снизить прописываемые пациентам дозы​ антибиотиков, что уменьшит лекарственную нагрузку на организм человека.Для экспериментов использовалась созданная в университете компактная​ магнитно-импульсная установка. Ученые воздействовали импульсным магнитным полем на бензилпенициллина натриевую соль в порошкообразном и​ растворенном виде. Применялись поля различной напряженности и частоты. Так, например, для экспериментов с порошкообразным антибиотиком​ использовались однократные магнитные импульсы напряженностью от 3 кВ до 11 кВ.Далее ученые оценивали, как обработанный магнитным полем антибиотик​ влияет на выращенные штаммы кишечной палочки E. coli. Рост бактериальной культуры происходил в термостате в течение 18 часов. Антибактериальный эффект оценивался по увеличению в чашке Петри зон лизиса кишечной палочки по сравнению с воздействием необлученного антибиотика. Диаметр зон задержки роста ученые измеряли с точностью до 0,1 мм. Результаты​ исследований подтвердили гипотезу об увеличении эффективности пенициллина, подвергшегося влиянию магнитного поля.Облученный антибиотик также прошел лабораторную проверку на возможную токсичность. Для токсикологических исследований в условиях in vivo были взяты 80 белых беспородных мышей в возрасте двух месяцев. Животные перед экспериментом прошли двухнедельный карантин, в ходе исследований им был предоставлен круглосуточный свободный доступ к поилкам и стандартный набор натуральных продуктов (овощи, зерно) с обычной диетой лабораторных мышей и хомяков. Мышам вводился как обработанный магнитным полем антибиотик, так и необработанный, в дозах от 100 до 300 мг/кг. Исследования показали, что обработанный антибиотик не приобретает никаких дополнительных токсических свойств, передает пресс-служба Самарского университета.