Самарские таможенники посетили детский оздоровительный лагерь «Союз»
13 августа 2019 16:46
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Более 200 мальчишек и девчонок собрались на центральной площади детского оздоровительного лагеря «Союз», чтобы встретить самарских таможенников и познакомится с небольшой частью их службы.
Мероприятие открыли сотрудники специального отряда быстрого реагирования, которые рассказали ребятам о средствах защиты и связи. Ребята охотно примеряли и фотографировались в бронежилетах и касках. Также бойцами СОБРа были продемонстрированы приемы рукопашного боя и способы
самозащиты при нападении. Детскому восторгу не было предела!
Но самые бурные эмоции вызвали показательные выступления служебных собак. Кинологи продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки – показали отработку собаками различных команд, подаваемых голосом и жестами.
Настоящее восхищение у детей вызвало то, как служебные собаки ищут наркотические и денежные средства в багаже. Каждый раз, когда собаки находили закладки, дети бурно аплодировали им. Ребята с удовольствием играли с собаками. После выступления кинологов они долго не отпускали их, задавая много вопросов о собаках.
«В рамках Программы патриотического воспитания должностных лиц таможни и членов их семей мы организовываем подобные мероприятия несколько раз в год для детей наших сотрудников и для учеников нашей подшефной школы. С юнармейцами мы проводим такое мероприятие впервые. Надеемся, что мы были полезными для ребят из юнармии, ведь такие встречи помогают формировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности» - говорит начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений Самарской таможни Светлана Инчина, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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