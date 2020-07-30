Самарские судебные приставы принесли присягу

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29 июля 93 сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения, в торжественной обстановке принесли присягу на верность народу России и Закону.Выступая перед собравшимися, руководитель Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Муратов Закир Рамильевич разъяснил сотрудникам значение этого знаменательного события, их ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.Перед государственным флагом Российской Федерации впервые поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.По окончании мероприятия руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поздравил принявших присягу.При организации проведения присяги Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области принят весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).