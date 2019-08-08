Самарские школьники присоединились к всероссийской акции «Рюкзак для друга»

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Главная цель – помочь школьникам из пострадавших районов Иркутской области собраться в школу.Активисты Регионального отделения РДШ привезли с собой канцелярские товары (шариковые ручки, простые и цветные карандаши, линейки, ластики, тетради, ножницы, пеналы, клей и т.д.).Присоединиться к акции можно до 15 августа. Место сбора гуманитарной помощи будет организовано в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г.Самара, ул. Куйбышева,151), передает пресс-служба министерства образования и науки СО.