Самарские школьники покажут спектакль против зависимостей на Областном слете волонтеров «Свежий ветер»

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В течение сентября волонтеры вместе с командой Самарского Дома молодежи и режиссером проекта представляли спектакль для учащихся школ г.о. Самара. Всего за время работы над проектом его участники посетили 9 школ города, зрителями постановки стали более 900 школьников. Тема спектакля остросоциальна и близка подросткам, она предполагает рассказ о зависимостях, распространенных в молодежной среде: общественное мнение, социальные сети, отношения с друзьями и противоположным полом, наркотики.Итогом серии мероприятий станет финальный показ, организованный в рамках Областного слёта волонтеров, работающих в сфере профилактик вредных привычек и пропаганде ЗОЖ в центре развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». Актерами показа станут не только уже подготовленные волонтеры, но и школьники, еще недавно встречавшие спектакль в своих школах. Зрители смогут не только увидеть показ спектакля, но и перенять опыт работы Самарского Дома молодежи и адаптировать его для применения в своих организациях. Игорь Кузнецов, режиссер проекта, преподаватель актерского, ораторского и мастерства, режиссер театрального проекта «Голоса пьес» проведет мастер-класс на тему «Применение технологии социального театра в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди подростков и молодежи», где на примере проекта расскажет зрителям о применении технологии «равный равному».В финале мероприятия будет организовано награждение волонтеров благодарственными письмами. Самые активные добровольцы получат ценные призы.Актуальность работы по профилактике наркотической зависимости, к сожалению, не теряется - показатель распространённости наркомании в Самарской областипродолжает оставаться выше аналогичных показателей, зарегистрированных в 2017 году, как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации. Вместе с тем в 2018 году на 15% сократилось общее число зарегистрированных потребителей наркотиков. Таким образом, работа, которую ведут в регионе, в том числе проект «Жизнь не театр», имеет положительный результат и влияет на сознание подростков, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ