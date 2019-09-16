Самарские школьники и студенты приглашаются к участию в Открытой всероссийской олимпиаде «Наше наследие»

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Принять участие в интеллектуальном состязании могут обучающиеся 1-11 классов и студенты 1-2-го курсов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.Олимпиада пройдет в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный - в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Все туры проводятся в очной форме. Участие бесплатное.Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации городов Поволжья.Ознакомиться с Положением об олимпиаде и календарем ее проведения, а также узнать подробную информацию об условиях участия, подаче заявки и других особенностях можно на официальном сайте по ссылке: http://ovio.pravolimp.ru/, передает пресс-служба горадминистрации.