«Самарские сети»: Где можно зарядить электромобиль в Самарской области

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Вот уже третий год в Самаре реализуется масштабная Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети». Первые в регионе электрозаправки были установлены филиалом «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» в 2017 году в рамках пилотного проекта.Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд, при этом спрос на экологический транспорт повышается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны.Зарядные станции, установленные в Самарской области, в основном отечественного производства и подходят для всех типов и марок электромобилей,представленных на российском и зарубежном рынках. Они имеют необходимую защиту, контролируют процесс заряда, а подключение машины осуществляется через кабель, входящий в комплектацию электромобиля. Режим заряда - Mode 3.После опытной эксплуатации первых станций некоторые из них были перенесены зарядные станции появились на парковках торговых центров столицы региона и в центре г.о. Жигулевск.Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить ее можно бесплатно в производственных отделениях филиала«Самарские РС», в зоне ответственности которых установлены электрозарядки. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Заряжать электромобиль по-прежнему можно бесплатно.ТЦ «ГудОк». (Парковка, 1 этаж), г. Самара, ул. Красноармейская, 131ТЦ «Московский» (Парковка, 1 этаж), г. Самара, ул. Московское шоссе 18 км, 25аТРЦ «Космопорт», г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30г. Самара, п. Кряж, ул. Поселковая, 3, стр. 4г. Самара, ул Ново-Садовая, 162вг. Самара, ул. Академика Платонова, 8, стр. 1г. Самара, ул. Ближняя, д.4Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 17Самарская обл., г. Тольятти, ул. Базовая, д. 42, передает пресс-служба «Самарские сети».