Самарские приставы взыскали в пользу детей свыше 107 миллионов рублей

72

С начала 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбуждено свыше 8 тысяч исполнительных производств на общую сумму 157 миллионов рублей. Взыскано в пользу детей свыше 107 миллионов рублей.По 7 тысячам исполнительных производств судебными приставами-исполнителями направлены копии исполнительных документов в организации для удержанияалиментов из заработной платы должников на общую сумму 99 миллионов рублей.Активно применяются к должникам по алиментам и такие меры, как ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации и управления транспортнымисредствами. Свыше 8 тысяч должников по алиментам не смогут уехать за границу и почти 2,5 тысячи — воспользоваться своим транспортным средством, в связи сналожением ограничения в специальном праве.Также за неуплату алиментов 1 346 должников привлечено судебными приставами-исполнителями к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАПРФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».В отношении 608 должников возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области