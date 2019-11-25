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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские предприятия вышли на новый уровень производительности труда

25 ноября 2019 17:08
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На предприятии «Лада инструмент» приступили к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости.
С октября на дочернем предприятии АВТОВАЗа — «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» приступили к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В качестве пилотного потока здесь выбрано одно из ключевых производств предприятия — по изготовлению зуборезного инструмента. Несмотря на то, что компания подключилась к реализации нацпроекта недавно, уже можно подводить первые промежуточные итоги и понять, что даст перезагрузка пилотного потока предприятию и его сотрудникам.

С помощью экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области здесь уже определены «узкие» места, выявлены основные проблемы и поставлены вполне конкретные задачи по оптимизации процесса производства. В качестве пилотного потока был выбран участок по изготовлению зуборезного инструмента.

Руководитель проекта службы главного инженера «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» Александр Южаков пояснил, что здесь изготавливаются шейвера, червячные фрезы и зубонакатные ролики — основа для будущего специализированного инструмента.

Процесс производства крайне сложен и должен быть налажен точно, как часы, чтобы в итоге получить высокоточный инструмент. Для этого требуется
слаженная работа коллектива на большом количестве станков. Поэтому руководство компании, эксперты РЦК и команда сотрудников, обучающихся в рамках проекта основам бережливого производства, приступили к разработке дорожной карты, которая позволит минимизировать временные затраты. В частности, на переналадку оборудования, также сократится время простоев. В итоге трудозатраты персонала минимизируются, а производительность труда и количество выпущенной продукции вырастет.

Руководитель проекта РЦК Олег Буданов пояснил, что сейчас происходит снятие всех показаний: сколько времени занимают операции, сколько выработка.

— По всем показателям, указанным в карте проекта, мы поставили себе амбициозные цели — спустя полгода после старта проекта улучшиться на 30 процентов, — пояснил эксперт.

— Самый большой результат, который я ожидаю, это вовлеченность персонала. Это приведет к заинтересованности, повышению производительности, освоению новых продуктов, расширению своего сегмента, — считает гендиректор «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» Олег Китев.

За последнее время более 50 крупных и средних предприятий Самарской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Подали заявки — около 90 компаний. На 12 производствах пилотные проекты на потоках уже реализованы.

Реализация нацпроекта должна вывести предприятия на ежегодный рост производительности труда минимум на пять процентов до 2024 года, такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин. Стоит также заметить, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. Таким образом, рост выработки скажется на опережающем экономическом развитии региона и страны в целом, а у сотрудников предприятий вырастет зарплата, передает пресс-служба облправительства.
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