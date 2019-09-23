Самарские предприниматели выступили против предложенной им кандидатуры бизнес-омбудсмена
23 сентября 2019 23:29
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Вопрос о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного будет рассматриваться завтра, 24 сентября, на заседании комитета по промышленности губдумы. Ранее председатель областного парламента Геннадий Котельников сообщил «Самарскому обозрению», что никаких кандидатур к согласованию на этот пост депутатам представлено не было и к ближайшему пленарному заседанию они вряд ли появятся.
Интрига с определением кандидатуры нового уполномоченного возникла еще весной. С 2014 года эту должность занимает Евгений Борисов, хотя его полномочия истекли еще 24 марта. По закону г-н Борисов может быть переназначен еще на один срок, и весной в поддержку сохранения его в должности выступили многие объединения предпринимателей и бизнесменов. Но кандидатура Борисова даже не была внесена в губдуму, которая также рассматривает претендентов до назначения. А в начале лета появился альтернативный кандидат — предприниматель Алексей Захаров, который с 2018 года возглавляет региональное отделение «Деловой России».
На прошлой неделе сразу несколько источников сообщили «Самарскому обозрению», что в общественных организациях предпринимателей планируется повторно провести собрания по рассмотрению альтернативной кандидатуры. Эту информацию подтвердили в областной торгово-промышленной палате и реготделении «Опоры России».
После этого Геннадий Кирюшин официально обратился к губернатору Дмитрию Азарову и председателю губдумы Геннадию Котельникову, проинформировав их о проблемах в бизнесе Алексея Захарова и особенностях его поведения при решении деловых вопросов. «Самарскому обозрению» Геннадий Кирюшин указал, что кандидатура г-на Захарова «продавливается самым неприглядным образом» и что г-н Захаров довел свой бизнес до банкротства, а финансовую отчетность в реготделении «Деловой России» запутал, причем, по словам Кирюшина, сделал это преднамеренно.
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