Самарские полицейские разыскивают подозреваемую в совершении преступления в Советском районе Самары

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Приметы подозреваемой: женщина, представилась Юлией, на вид 30 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Волосы русые, собранные в две косы (два хвоста) назад.Была одета: темно-синяя кофта с воротником под горло, трико белое с черными пятнами, обута в красные сланцы, ногти на ногах покрашены в красный цвет.Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40(Дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 262-27-11(Дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по г.Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области