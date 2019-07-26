Самарские полицейские помогли пенсионеру, пострадавшему от мошенницы, вернуть 150 тысяч рублей

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В декабре 2018 года пенсионер встретил на улице девушку, которая представилась его родственницей, якобы приехавшей из Украины. Так как у мужчины есть родственники проживающие там, девушка не вызвала у него подозрений и он привел ее домой. Находясь в квартире злоумышленница рассказала пострадавшему и его жене, о том, что приехала в Россию, чтобы вылечить мать от онкологического заболевания, а для лечения требуются денежные средства в размере 350 тысяч рублей. Таких денег у пенсионеров не было, однако потерпевший попросил супругу отдать «родственнице» все накопления.Пожилые супруги отдали подозреваемой деньги в размере 150 тысяч рублей, после чего она ушла, якобы в больницу к матери. Через некоторое время мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.По подозрению в совершении данного преступления стражами правопорядка была задержана уроженка Молдовы 1987 года рождения, которая признала свою вину и сообщила, что денежными средствами полученными от пенсионеров она распорядилась по своему усмотрению.В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество).На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области Александра Винникова пришло письмо в котором пенсионер, пострадавший от мошеннических действий выражает благодарность старшему следователю Оксане Кораблиной.«Уважаемый Александр Иванович! Я хочу выразить искреннюю признательность и благодарность за оперативную и качественную работу, в результате которой мне были возвращены денежные средства,» - пишет в своем письме пенсионер.Руководство самарской полиции высоко ценит мнение граждан о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области