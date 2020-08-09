Самарские полицейские помогли доставить в больницу мужчину с инсультом

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо со словами благодарности в адрес сотрудников ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, которые помогли женщине в трудной жизненной ситуации.Автор письма поясняет: у ее родственника случился инсульт. «Несмотря на критическое состояние, он смог сообщить свое приблизительное местонахождение — Куйбышевский район. Я в этот момент была дома — в мкр. Крутые Ключи, на противоположном конце города», — вспоминает женщина, – не знала точного адреса, находилась во взволнованном состоянии. К этому прибавился страх, что из-за плотного потока машин быстро доехать до места не удастся. И решила обратиться за помощью к первым увиденным на трассе сотрудникам полиции».«Мы знаем, что в подобных случаях дорога каждая минута», — вспоминают сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре Сергей Иванов и Максим Афиногенов. Не теряя времени, полицейские указали автолюбительнице, где можно оставить ее транспортное средство, и вместе с женщиной выехали на патрульном автомобиле на помощь. Спустя несколько минут, обзвонив родственников, удалось установить точное местонахождение пострадавшего. Оказалось, что он находился закрытый в частном доме, расположенном на ул. Уральской. Сотрудники полиции вызвали медиков и оперативно доставили женщину с ключами от дома к больному. Впоследствии стало известно, что мужчина является жителем Москвы. Приехал в командировку и жил у своих знакомых. Приступ у мужчины случился именно в тот момент, когда его друзья были на работе.«Благодаря Сергею Иванову и Максиму Афиногенову помощь вовремя подоспела к моему родственнику. Позже врачи подтвердили наши подозрения — у него был инсульт. Спасибо сотрудникам полиции! Я считаю, что именно такие люди заслуживают уважения! Очень рада, что можно рассчитывать на них в трудную минуту! Прошу выразить им благодарность!», — отмечает в своем письме жительница Самары.На собрании личного состава полка ДПС сотрудникам полиции переданы добрые слова автора письма и от руководства объявлена благодарность.