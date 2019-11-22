Самарские пенсионеры осваивают методику восточных единоборств

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Одно из важных направлений региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография» — организация деятельности «серебряных» волонтеров. При подведомственных министерству учреждениях социального обслуживания создано 93 добровольческие группы «серебряных» волонтёров общей численностью почти 900 человек. Всего с начала 2019 года с участием «серебряных» волонтеров проведено около 500 мероприятий.«Клуб Ушу» уникален — он есть только в Самаре, занятия проводятся практически круглый год. Программа тренировки адаптирована под возраст участников — 67 лет. Оздоровительное Ушу — самый подходящий спорт для людей преклонного возраста, он не требует какой-либо физической подготовки, благоприятно влияет не только на суставы и мышцы, но и на внутренние органы человека. Занятия укрепляют иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшается работа мозга и координация движений, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта.«Серебряный» волонтер, тренер по оздоровительному Ушу Ольга Гордеева поясняет: «Один из секретов нашей оздоровительной техники – это гармония. В гармонии должно быть всё: и движения, и мысли. Голове нужно понять, чего хочет тело. Вот тогда это все получится. Мои девочки все молодцы, они стараются, на самом деле, очень хорошо стараются заниматься. Хочу, чтобы каждая из них была здорова и бодра ».Одна из участниц группы Ирина Цихмистрова всегда старалась вести здоровый образ жизни. Ей 62 года, но выглядит она гораздо моложе, а все благодаря занятиям, уверена женщина. «Хожу в клуб с марта, с большим удовольствием, стараюсь не пропускать ни одно занятие. После них чувствую себя хорошо, улучшилась подвижность суставов по сравнению с прошлыми годами. И действительно, такой позитив, такое настроение дает эта группа. Я всегда стараюсь показать своим родственникам, детям и внукам, чему я научилась, обязательно повторяю упражнения дома в свободное время», — делится впечатлениями Ирина Борисовна.Заместитель директора ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Кировское отделение Александр Постников рассказывает: «Ежегодно у нас в центре обслуживаются около 5 000 граждан. В нашем отделении кроме занятий в тренажерном зале, Ушу, скандинавской ходьбой, действуют клубы, которые направлены на активный отдых граждан старшего возраста. Они выезжают в мини-походы, музеи, экскурсии».Кроме того, «серебряные волонтеры» принимают активное участие в районных, городских и областных мероприятиях, оказывают адресную помощь многодетным семьям и инвалидам, проводят встречи, оздоровительные и профилактические беседы, благотворительные акции, концерты, тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, выставки народно-прикладного творчества, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников