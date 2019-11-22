Я нашел ошибку
Главные новости: 
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга.
Виктор Кудряшов: «Улучшение инвестиционного климата в регионе – абсолютно командная работа»
Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве.
В Самаре выбраны лучшие специалисты «Т Плюс» по охране труда
Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера.
Территория вокруг озера Леснуха на 5 просеке в Самаре стала благоустроенным местом отдыха
В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.
Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Узбекское кафе в Самаре закрыли на 2 месяца
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.
Телемедицина появилась в аптеках
День матери в Самарской губернии отмечается уже 25 лет.
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери
Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области.
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
сегодня  Пятница, 22 ноября, 17:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 63.84
-0.18
EUR 70.7
-0.15
Новости /  Общество /  Социум  

Самарские пенсионеры осваивают методику восточных единоборств

22 ноября 2019 14:33
101
«Клуб Ушу» уникален — он есть только в Самаре, занятия проводятся практически круглый год. Программа тренировки адаптирована под возраст участников — 67 лет.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Самарского округа (Кировское отделение) проходят занятия по оздоровительному УШУ для лиц старшего возраста. Два раза в неделю, каждый понедельник и четверг, самарские пенсионеры укрепляют свое здоровье по особой методике восточных единоборств. Занятия стали проводиться по инициативе «серебряного» волонтера Ольги Гордеевой.

Одно из важных направлений региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография» — организация деятельности «серебряных» волонтеров. При подведомственных министерству учреждениях социального обслуживания создано 93 добровольческие группы «серебряных» волонтёров общей численностью почти 900 человек. Всего с начала 2019 года с участием «серебряных» волонтеров проведено около 500 мероприятий.

«Клуб Ушу» уникален — он есть только в Самаре, занятия проводятся практически круглый год. Программа тренировки адаптирована под возраст участников — 67 лет. Оздоровительное Ушу — самый подходящий спорт для людей преклонного возраста, он не требует какой-либо физической подготовки, благоприятно влияет не только на суставы и мышцы, но и на внутренние органы человека. Занятия укрепляют иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшается работа мозга и координация движений, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта.

«Серебряный» волонтер, тренер по оздоровительному Ушу Ольга Гордеева поясняет: «Один из секретов нашей оздоровительной техники – это гармония. В гармонии должно быть всё: и движения, и мысли. Голове нужно понять, чего хочет тело. Вот тогда это все получится. Мои девочки все молодцы, они стараются, на самом деле, очень хорошо стараются заниматься. Хочу, чтобы каждая из них была здорова и бодра ».

Одна из участниц группы Ирина Цихмистрова всегда старалась вести здоровый образ жизни. Ей 62 года, но выглядит она гораздо моложе, а все благодаря занятиям, уверена женщина. «Хожу в клуб с марта, с большим удовольствием, стараюсь не пропускать ни одно занятие. После них чувствую себя хорошо, улучшилась подвижность суставов по сравнению с прошлыми годами. И действительно, такой позитив, такое настроение дает эта группа. Я всегда стараюсь показать своим родственникам, детям и внукам, чему я научилась, обязательно повторяю упражнения дома в свободное время», — делится впечатлениями Ирина Борисовна.

Заместитель директора ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» Кировское отделение Александр Постников рассказывает: «Ежегодно у нас в центре обслуживаются около 5 000 граждан. В нашем отделении кроме занятий в тренажерном зале, Ушу, скандинавской ходьбой, действуют клубы, которые направлены на активный отдых граждан старшего возраста. Они выезжают в мини-походы, музеи, экскурсии».

Кроме того, «серебряные волонтеры» принимают активное участие в районных, городских и областных мероприятиях, оказывают адресную помощь многодетным семьям и инвалидам, проводят встречи, оздоровительные и профилактические беседы, благотворительные акции, концерты, тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, выставки народно-прикладного творчества, передает пресс-служба облправительства. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 ноября 2019  16:27
В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.
Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт
В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.  Социум
66
22 ноября 2019  15:52
День матери в Самарской губернии отмечается уже 25 лет.
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери
День матери в Самарской губернии отмечается уже 25 лет.   Социум
89
22 ноября 2019  15:46
Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области.
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области.  Социум
86
Весь список

Здравоохранение
22 ноября 2019  12:09
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
136
21 ноября 2019  22:40
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она.
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она.  Здравоохранение
365
20 ноября 2019  19:17
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.
Изменятся правила прохождения нарколога для получения водительских прав
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан.   Здравоохранение
372
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
45
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14797
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14668
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
217
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
369
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
56
Весь список
Образование
20 ноября 2019  16:47
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.
Члены молодежного Парламента, студенты и старшеклассники обсудили перспективы развития ЕГЭ
Главная цель встречи - понять позицию школьников и выпускников по отношению к ЕГЭ, обсудить особенности проведения Единого экзамена.   Образование
274
20 ноября 2019  14:21
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции,... Образование
398
19 ноября 2019  18:42
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
 Ценные бумаги – это один из специфических типов печатных изделий. Школьная документация (преимущественно бланки разного типа) требует подтверждения ее... Образование
44
Весь список

Культура
22 ноября 2019  15:07
Родной город создателей балета принял самарский спектакль с огромным теплом, и в зале не было свободных мест.
Самарский балет «Три маски короля» с успехом проходит на сцене Мариинского театра
Родной город создателей балета принял самарский спектакль с огромным теплом, и в зале не было свободных мест.   Культура
88
22 ноября 2019  12:24
Фильм из Тольятти стал Лауреатом 1 степени XI-ого открытого международного кинофестиваля
Фильм из Тольятти стал Лауреатом 1 степени XI-ого открытого международного кинофестиваля
Об этом сообщает Министерство культуры Самарской области. Культура
133
21 ноября 2019  12:15
В Самаре прошла Шестая церемония награждения Премии XX успешных людей Самары.
В Самаре прошла Шестая церемония награждения Премии XX успешных людей Самары
Об этом в твиттере пишет директор театра "Самарская площадь" Наталья Носова. Культура
243
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
43
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15440
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
130
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
151
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
358
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
300
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
292
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
557
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
785
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
550
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
416
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
501
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1603
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2190
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1497
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1815
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1983
Весь список

Мероприятия
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
В доме ребенка МСЧ-63 ФСИН России состоялось праздничное мероприятие, посвященное осени
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные