Самарские организации приглашаются к участию в вебинаре по охране труда

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Он направлен на оказание практической помощи членам профессионального сообщества, руководителям и специалистам подразделений, занимающихся вопросами охраны труда, и их информировании об изменениях нормативно-правовой базы.Для участия в вебинаре необходимо на сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» в соответствующем разделе «Оставить заявку» (http://www.aetalon.ru/vebinar-zakon) заполнить электронную форму заявки. В день проведения вебинара останется только перейти по ссылке, полученной на электронную почту.Участие осуществляется на безвозмездной основе. Возможные вопросы, связанные с подготовкой и проведением вебинара, просим направлять в Ассоциацию «ЭТАЛОН» по электронной почте: info@aetalon.ru (тема письмо «РискамНет») или по телефону: 8 (495) 660-83-32, передает пресс-служба горадминистрации.