Самарские организации приглашаются к участию в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
5 февраля 2020 16:30
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Целью конкурса является привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, активизации и совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда, внедрению системы управления охраной труда и пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда.
Ознакомиться с Положением о проведении конкурса в 2020 году и загрузить форму заявки для участия в конкурсе можно на официальном сайте министерства по адресу: http://trud.samregion.ru.
Прием заявок и пакета документов осуществляется департаментом условий и охраны труда областного министерства труда, занятости и миграционной политики с 17 февраля по 3 апреля 2020 года по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 218 , передает пресс-служба горадминистрации.
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