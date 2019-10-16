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Самарские организации приглашаются к участию в Международной выставке «Безопасность и охрана труда»Организаторами мероприятия выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.На выставке будут демонстрироваться современные научные и промышленные достижения в области средств безопасности и охраны труда. Участники и гости смогут ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфере, обсудить новые подходы к созданию и внедрению эффективных технических средств, а также рассмотреть влияние на обеспечение охраны труда современной нормативно-правовой базы. Свою продукцию на выставке продемонстрируют более 400 экспонентов из 23 стран мира.В рамках деловой программы мероприятия запланировано проведение Всероссийского форума по безопасности и охране труда. Кроме того, состоятся панельные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции, на которых специалисты обсудят актуальные вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности.Подробная информация о выставке и Форуме размещена на сайте http://www.biotexpo.ru/. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Форума, можно задать по телефонам 8 (495) 789-93-20 доб. 710, 8 (903) 728-58-57 или направить на электронный адрес: biot@asiz.ru, передает пресс-служба горадминистрации.