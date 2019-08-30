Самарские областные музеи будут работать бесплатно в честь начала учебного года

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1 сентября в связи с Днем знаний вход на постоянные экспозиции Самарского областного художественного музея (ул. Куйбышева, 92) для всех категорий гражданбудет бесплатным. Для школьников и учащихся колледжей, техникумов, училищ и лицеев в этот день бесплатным будет вход и на все временные экспозиции.2 сентября сразу в четырех музеях будет открытым вход для всех на постоянные экспозиции.С 10:00 до 18:00 для посетителей будут работать Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142), Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15) и Дом-музей М.В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114).С 9:00 до 17:00 все желающие смогут побывать в Доме-музее В.И. Ленина (ул. Ленинская, 131).С 1 по 7 сентября в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет «Фестиваль знаний», вход также будет свободным для всех.Помимо экскурсий, игр и квестов, каждый день можно будет увидеть любимые фильмы детства на большом экране. Бесплатные кинопоказы пройдут приподдержке Госфильмофонда России и министерства культуры РФ. Крупнейший в стране интерактивный образовательный проект приглашает прикоснуться к истории.С помощью современных музейных технологий процесс получения знаний превращается в игру, а экскурсию может провести даже робот.Программа фестиваля:1 сентября состоится семейный праздник «Завтра в школу»:11:00 – тематическая экскурсия «История образования»;13:00 – тематическая экскурсия «Планшет по-древнерусски»;12:00, 14:00, 16:00 – мастер-классы «Славянская письменность»;15:00 – Мультпоказ.2 сентября - программа «Дважды два – четыре»:12:00 - экскурсия «История образования в России: от берестяной грамоты досовременного лицея»;13:00 – «Игры нашего двора»: «Классики», «Картошка», «Резиночки»,«Казаки-Разбойники»;14:00 – квиз «Вспомнить все!» (викторина на знание школьной жизни);15:00 – кинопоказ «Фильмы детства»: «Старая, старая сказка», 1968 г.3 – 7 сентября:12:00 – экскурсия «История образования»;14:00 – квиз «Вспомнить все!»;15:00 – кинопоказ «Фильмы детства» (3 сентября – «Три толстяка»;4 сентября – «Дикая собака Динго; 5 сентября – «Человек-амфибия»; 6 сентября – «Старик-Хоттабыч»; 7 сентября – «Кортик», передает пресс-служба облправительства.