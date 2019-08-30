Самарские областные музеи будут работать бесплатно в честь начала учебного года
30 августа 2019 18:23
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будет бесплатным. Для школьников и учащихся колледжей, техникумов, училищ и лицеев в этот день бесплатным будет вход и на все временные экспозиции.
2 сентября сразу в четырех музеях будет открытым вход для всех на постоянные экспозиции.
С 10:00 до 18:00 для посетителей будут работать Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142), Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15) и Дом-музей М.В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114).
С 9:00 до 17:00 все желающие смогут побывать в Доме-музее В.И. Ленина (ул. Ленинская, 131).
С 1 по 7 сентября в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет «Фестиваль знаний», вход также будет свободным для всех.
Помимо экскурсий, игр и квестов, каждый день можно будет увидеть любимые фильмы детства на большом экране. Бесплатные кинопоказы пройдут при
поддержке Госфильмофонда России и министерства культуры РФ. Крупнейший в стране интерактивный образовательный проект приглашает прикоснуться к истории.
С помощью современных музейных технологий процесс получения знаний превращается в игру, а экскурсию может провести даже робот.
Программа фестиваля:
1 сентября состоится семейный праздник «Завтра в школу»:
11:00 – тематическая экскурсия «История образования»;
13:00 – тематическая экскурсия «Планшет по-древнерусски»;
12:00, 14:00, 16:00 – мастер-классы «Славянская письменность»;
15:00 – Мультпоказ.
2 сентября - программа «Дважды два – четыре»:
12:00 - экскурсия «История образования в России: от берестяной грамоты до
современного лицея»;
13:00 – «Игры нашего двора»: «Классики», «Картошка», «Резиночки»,
«Казаки-Разбойники»;
14:00 – квиз «Вспомнить все!» (викторина на знание школьной жизни);
15:00 – кинопоказ «Фильмы детства»: «Старая, старая сказка», 1968 г.
3 – 7 сентября:
12:00 – экскурсия «История образования»;
14:00 – квиз «Вспомнить все!»;
15:00 – кинопоказ «Фильмы детства» (3 сентября – «Три толстяка»;
4 сентября – «Дикая собака Динго; 5 сентября – «Человек-амфибия»; 6 сентября – «Старик-Хоттабыч»; 7 сентября – «Кортик», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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30 августа 2019 18:25
На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет. Социум
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30 августа 2019 18:23
1 сентября в связи с Днем знаний вход на постоянные экспозиции Самарского областного художественного музея для всех категорий граждан будет бесплатным. Социум
137
30 августа 2019 17:49
Это первое предприятие Сызрани, на котором будут реализовывать нацпроект. Цель его – увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом. Социум
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30 августа 2019 22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер. Здравоохранение
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30 августа 2019 13:19
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
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30 августа 2019 09:06
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
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