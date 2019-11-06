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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские компании принимают участие в выставке-форуме Translogistica Ural 2019

6 ноября 2019 14:55
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Выставка-форум Translogistica Ural – это уникальная возможность предложить свои услуги специалистам транспортно-логистической отрасли со всей страны.
Самарские компании принимают участие в выставке-форуме Translogistica Ural 2019С 6 по 8 ноября в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным, самарские предприниматели принимают участие в выставке-форуме транспортно-логистических услуг, технологий, запчастей и оборудования для обслуживания коммерческого транспорта Translogistica Ural 2019.

Выставка-форум Translogistica Ural – это уникальная возможность предложить свои услуги специалистам транспортно-логистической отрасли со всей страны, увеличить объемы продаж и расширить географию бизнеса.

Самарскую делегацию представляют такие компании, как ООО «РИО-НОРТ ГРУПП»; ООО «Транзит Сервис»; транспортная компания «Байкал Сервис»; ГК SAMCOM; ООО «ЛОГИСТИК-СЕРВИС»; Региональная логистическая компания; АО «ВолгаУралТранс»; ООО «Самараавтотранс-2000»; Прайд Самара; ВЭЙ-ГРУПП; Самарский экспедитор. Работу коллективного стенда предпринимателей Самары организовал департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Всего в мероприятии задействовано более 200 компаний – участников рынка.

На выставке представлены следующие разделы:

- транспортно-логистические услуги;
- информационные технологии для логистики;
- складские технологии и оборудование;
- автозапчасти и оборудование для обслуживания коммерческих автомобилей.

В рамках выставки-форума Translogistica Ural планируется рассмотреть новые тренды в безопасности дорожного движения, а также обсудить вопросы тенденции развития инфраструктуры и технологий пассажирских перевозок; возможности транспортной логистики в сфере розничной торговли, в том числе электронной коммерции; обеспечения и особенностей внедрения IT-технологий; таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности; организации пригородных перевозок железнодорожным транспортом; состояния дел автомобильных грузоперевозок, железнодорожный транспорт необщего пользования, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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