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Новости /  Общество /  Социум  

«Самарские коммунальные сети» прислушались к рекомендациям депутата Госдумы Александра Хинштейна

21 февраля 2020 17:14
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Менее трех недель понадобилось руководству «Самарских коммунальных сетей», чтобы в дом пенсионерки была организована подача воды.
Жительница Самары, Мария Александровна Никитина, в январе 2020 года вынуждена была прийти на прием к депутату Государственной Думы. Её просьба, для кого-то покажется слишком простой, но для неё – самой важной.

Мария Александровна проживает в географическом центре Самары и все ещё ходит за водой к водонапорной колонке. В свой частный дом она не в состоянии провести водопровод. Финансово ей это не под силу. 25 ноября 2019 года – этот день она хорошо запомнила –колонку, по её выражению, «зачистили». Это была единственная колонка рядом с её домом. Теперь она осталась без воды. «Как же так? — обратилась женщина к депутату, — мы же все равно платим за воду? Куда нам деваться?». На приеме она просила у Александра Хинштейна помощи в восстановлении колонки.

Александр Хинштейн просьбу Марии Александровны тогда воспринял как руководство к действию. Понимая, что под один дом будет трудно восстановить колонку, все же взял этот вопрос на контроль и обещал переговорить с руководством «Самарских коммунальных сетей», в чьём ведении находится водовод в Самаре и вопрос о восстановлении колонки, как источника воды для небольшого числа потребителей. «Я переговорю с руководством СКС. Что можно будет сделать — сделаем. Ваше обращение принято», — заключил тогда Александр Хинштейн.

Менее трех недель понадобилось руководству «Самарских коммунальных сетей», чтобы в дом Марии Александровны была организована подача воды. Именно в дом. Компания нашла возможность не просто восстановить колонку, к которой женщина привыкла за многие годы, но и улучшить качество её жизни. К дому на Тухачевского был подведен водопровод, смонтированы все трубы, установлено оборудование (краны и вентили) и самое главное – была подана вода.

Мария Александровна, направив на электронный адрес депутата благодарность, написала: «Уважаемый Александр Евсеевич! Благодарим Вас за помощь в подключении воды. Подключили быстро и качественно. С наступающим праздником – Днем защитника Отечества!», передает hinshtein.ru.



Фото:   hinshtein.ru

 
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