Самарские эко-активисты начнут принимать редкие фракции вторсырья

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С каждым днем все больше жителей Самары начинают ответственно относиться к планете и своему будущему. Раздельный сбор отходов дома постепенно становится нормой для всех думающих неравнодушных граждан. И каждый из них рано или поздно сталкивается с серьезной проблемой: отсутствуют места, где принимаются редкие фракции на переработку.Эко-активисты выясняли, каким образом и куда лучше передавать фракции, и с кем из переработчиков возможно наиболее эффективное взаимодействие. Были выбраны точки по приему вторсырья в 5 городах России. В декабре начнется прием: ТетраПак, Капсулы Nespresso, СD и DVD – диски, коробки от них, чеки, бумажные втулки, крышечки с маркировкой «2», крышки пластиковые от 19 литровых бутылей, вешалки пластиковые без маркировки, одноразовые ложки, вилки, ножи, ПЭТ бутылки с маркировкой 1, зажимы от хлебной упаковки, алюминий, железо, вспененный полистирол, пластиковые карты.Активисты приглашают всех на торжественное открытие, которое состоится 21 декабря в 15:00 по адресу: Арцыбушевская, 3, гараж на 3 линии. #ЭкоКоманда63 и волонтеры #КуРСОр расскажут вам об идее проекта, о правилах приема на точке, об условиях подготовки вторсырья к сдаче.Вторсырье уже можно будет принести с собой, в дальнейшем планируется, что пункт будет работать по субботам на том же месте. О времени работы смотрите публикации в группе проекта https://vk.com/rso_163, передает пресс-служба облправительства.