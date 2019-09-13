Самарские активисты ОНФ выявили нарушения на пешеходных переходах в рамках всероссийской акции «Дорога в школу»

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Активисты Общероссийского народного фронта провели выездной мониторинг по школам, возле которых с 2015 года были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с участием детей. В Самарской области таких участков 22. Мониторинг реализуется в рамках указа Президента по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и эффективности мер, пешеходных переходов, предусматривающих первоочередное их оснащение вблизи школ.Активисты обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы на пути следования школьников и сформулировали причины их аварийности. В средней школе № 132 приезду активистов были очень рады, так как еще на прошлой неделе при ремонте порыва на теплотрассе был убран пешеходный светофор и до сих пор образовательное учреждение не может добиться, чтобы светофор вернули на место.«На прошлой неделе был прорыв теплотрассы на перекрестке Клинической и Коммунистической, в процессе работ был убран пешеходный светофор на одном из участков дороги. С прошлой недели забили тревогу, звонили в департамент благоустройства, но проблему так и не решили. Детям очень неудобно переходить дорогу без пешеходного светофора. Мы очень рады, что приехали активисты ОНФ, пригласили сотрудников ГИБДД и представителей департаментов транспорта и городского хозяйства», - рассказывает Наталья Сокур, директор школы № 132.Отсутствие светофора не единственная проблема приближенных к школам перекрестков. Самая распространенная – отсутствие или плохое качество разметки.«Дорожные знаки перекрывают друг друга, опиловка деревьев не была произведена вовремя, ветки загораживают знаки. Разметка стерта, или в плохом состоянии. Нужно обеспечить безопасность на перекрестках в кратчайшее время. С 2015 года произошло почти 60 ДТП с участием детей. Мы считаем, нужно более внимательно относиться к территориям,прилегающим к учебным заведениям», - пояснил член регионального штаба ОНФ в Самарской области, руководитель общественного Движения «Дорога 63» Аркадий Лазарев.У школы №76, расположенной на улице Мориса Тореза ДТП с участием детей происходят по причине отсутствия ограждения и централизованного входа в учебное заведение, - уверена директор школы, Елена Калмыкова.«Выход есть. Нам необходимо ограждение и входная калитка только в одном месте, чтобы перебегать дорогу в неположенном месте не было смысла. Так мы получим и антитеррористическую безопасность и сократить травматизм детей. Проблема в том, что часть территории принадлежит не школе, а городу и необходимо узаконить расширение границ школы, чтобы установить забор. Мы написали просьбу в городскую администрацию, она находится на рассмотрении. После этого департамент образования должен выделить средства на установку ограждения», - добавила Калмыкова.Итогом мониторинга стало предложение активистов ОНФ установить скоростное ограничение 40 км/ч для всех участках, находящихся вблизи учебных учреждений. Соответствующее письмо направлено в городскую администрацию, а также в ГИБДД, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ