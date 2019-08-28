Самарские активисты ОНФ высадят деревья возле 176 школы

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Родители детей, посещающих среднюю школу № 176 в Самаре обеспокоены тем, что автомобилисты, приезжающие в район, не найдя место для парковки, оставляют машины на газоне в непосредственной близости от входа в школу.Колеса разносят землю и грязь, дети, играющие в мяч, могут попасть в автомобиль, при этом создав неприятный инцидент. Активисты ОНФ предложили решить проблему и помочь высадить аллею из берез и жимолости, а также кустарники, которые создадут живую изгородь, тем самым территория станет ухоженной и благоустроенной, а автомобили уже не смогут парковаться в этой зоне, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.