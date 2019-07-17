Самарские активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками попробовали добраться на пляж на общественном транспорте

164





В Самаре два пляжа, на которых могут отдыхать инвалиды-колясочники, это пляжи на Полевом и Некрасовском спусках. Доехать можно только на назкопольном автобусе, следующем по 61-му маршруту.



«Конечно, летом хочется и на пляж, и по набережной прогуляться, но получается, что только на такси. Автобусы ходят очень редко, а если солнце сильно припекает, то от долгого ожидания становится плохо. Ну и времени очень много теряешь, пока ждешь», - пояснила Елена Ануфриева, инвалид-колясочник.



Активисты ОНФ решили провести эксперимент и попробовать дождаться 61-й низкопольный автобус. За два с половиной часа на остановку «ул. Полевая» нужный транспорт так и не подошел. Эксперимент были вынуждены прекратить и отправить инвалидов-колясочников на такси по домам.



«Летом в Самаре проходит множество массовых мероприятий, открытых концертов и фестивалей, и люди с ОВЗ также имеют желание и право быть участниками всех этих событий, вести активную социальную жизнь. Не все из них имеют возможность постоянно пользоваться такси, поэтому общественный транспорт должен соответствовать их потребностям», - прокомментировал руководитель регионального Исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.



Ранее общественники уже обращались в городскую администрацию с предложением на летнее время пустить дополнительные маршруты 61-го автобуса, которые будут ехать вдоль набережной, а не подниматься на квартал выше, сейчас этот вопрос находится в разработке.



Активистами ОНФ подготовлено письмо в адрес департамента транспорта г.о. Самара с рекомендацией разобраться, по каким причинам периодичность прохождения 61-го низкопольного автобуса составляет более полутора часов, а также с предложением доработать приложение «Прибывалка63», чтобы граждане с инвалидностью могли на динамичной карте видеть время прибытия нужного транспорта, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

С наступлением жарких летних дней в региональное отделение ОНФ в Самаре поступили обращения от людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды-колясочники сообщили, что до пляжа, оборудованного под их нужды они не могут добраться на общественном транспорте. Общественники вместе с инвалидами-колясочниками решили проверить, сколько времени займет дорога из и попытались точки А в точку Б.