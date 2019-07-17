Самарские активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками попробовали добраться на пляж на общественном транспорте
17 июля 2019 16:14
164
В Самаре два пляжа, на которых могут отдыхать инвалиды-колясочники, это пляжи на Полевом и Некрасовском спусках. Доехать можно только на назкопольном автобусе, следующем по 61-му маршруту.
«Конечно, летом хочется и на пляж, и по набережной прогуляться, но получается, что только на такси. Автобусы ходят очень редко, а если солнце сильно припекает, то от долгого ожидания становится плохо. Ну и времени очень много теряешь, пока ждешь», - пояснила Елена Ануфриева, инвалид-колясочник.
Активисты ОНФ решили провести эксперимент и попробовать дождаться 61-й низкопольный автобус. За два с половиной часа на остановку «ул. Полевая» нужный транспорт так и не подошел. Эксперимент были вынуждены прекратить и отправить инвалидов-колясочников на такси по домам.
«Летом в Самаре проходит множество массовых мероприятий, открытых концертов и фестивалей, и люди с ОВЗ также имеют желание и право быть участниками всех этих событий, вести активную социальную жизнь. Не все из них имеют возможность постоянно пользоваться такси, поэтому общественный транспорт должен соответствовать их потребностям», - прокомментировал руководитель регионального Исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.
Ранее общественники уже обращались в городскую администрацию с предложением на летнее время пустить дополнительные маршруты 61-го автобуса, которые будут ехать вдоль набережной, а не подниматься на квартал выше, сейчас этот вопрос находится в разработке.
Активистами ОНФ подготовлено письмо в адрес департамента транспорта г.о. Самара с рекомендацией разобраться, по каким причинам периодичность прохождения 61-го низкопольного автобуса составляет более полутора часов, а также с предложением доработать приложение «Прибывалка63», чтобы граждане с инвалидностью могли на динамичной карте видеть время прибытия нужного транспорта, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 июля 2019 19:21
Электронные паспорта вместо обычных начнут выдавать в России в 2020 году, а еще через два года выдача традиционных документов прекратится. Социум
72
17 июля 2019 17:59
Это серия этнографических экспедиций, результатом которых станут 14 видеофильмов о культуре и традициях народов, проживающих в Приволжском федеральном округе.... Социум
110
17 июля 2019 17:35
Областной историко-краеведческий музей имени Алабина сообщил об уникальной находке на территории памятника природы «Рачейская тайга» во время научной... Социум
121
Здравоохранение
17 июля 2019 19:09
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова. Здравоохранение
82
17 июля 2019 18:37
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня. Здравоохранение
97
17 июля 2019 15:06
Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, а также сказаться на формировании дефектов речи и неправильного прикуса. Здравоохранение
158
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14040
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14084
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14247
Туризм
17 июля 2019 11:27
На пике сезона в зависимости от курорта отели будут заполнены на 70-90%. Туризм
246
16 июля 2019 13:39
Самым популярным временем суток для вылетов оказалось утро. Туризм
211
16 июля 2019 12:45
Перечень символов сформирован на основании предварительного опроса граждан. Туризм
874
Образование
17 июля 2019 14:57
Наибольшей популярностью пользуется факультет дизайна. Образование
196
16 июля 2019 15:02
Аспиранты из ведущих европейских вузов приезжают в Самару за фундаментальными знаниями в области двигателестроения. Образование
294
12 июля 2019 10:17
Пятерка лидеров осталась прежней. Образование
430
Культура
16 июля 2019 13:47
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
219
16 июля 2019 12:19
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
241
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
357
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14821
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14336
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1041
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1514
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
173
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
350
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
409
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
303
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
647
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3787
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
712
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
595
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
809
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
823
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
545
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
862
Мероприятия