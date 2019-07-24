Самарские активисты ОНФ предложили молодым людям принять участие в проекте «Профстажировки» на фабрике мороженого «Сам-по»

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Посещение Фабрики мороженого в рамках проекта «Профстажировки 2.0» - прекрасная возможность для молодых людей познакомиться с большимпроизводством и освоить новые профессии. Компания «Сам-по» стабильное, высокотехнологичное производство, на котором грамотные инженеры могутнайти применение своим идеям и разработкам.25 июля в 11.00 запланирован выезд на фабрику мороженого «Сам-по» в Самаре с целью ознакомления молодых людей, студентов технических специальностей пищевого факультета Самарского государственного технического университета с возможностями участия в проекте «Профстажировки 2.0». Гостям проведут экскурсию по фабрике, покажут блок управления, цех по производству, линию смешивания и отдел упаковки.Участие в проекте позволяет партнерам-работодателям получить решения своих задач, найти и пригласить на стажировку молодых талантов – будущих специалистов. Самарский регион стал для этого проекта пилотным.Партнером-работодателем могут быть любые компании, осуществляющие деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в сфере услуг, науки, образования и здравоохранения, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления. Это может быть промышленное предприятие, торговая компания, банк, IT-компания, сервисная организация, поликлиника, ВУЗ, школа, администрация города или региона, институт развития и так далее.Благодаря «Профстажировки 2.0» студенты средних и высших учебных заведений смогут пройти практику в ведущих компаниях страны. Принять участие в конкурсе может любой студент, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.