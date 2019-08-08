Самарские активисты ОНФ подвели итоги голосования за лучшие символы города

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Голосование проводилось с 15 июля по 8 августа на официальной странице регионального отделения ОНФ в социальной сети «ВКонтакте» в рамках проекта Народного фронта «С чего начинается Родина». Самарцы живо откликнулись и активно голосовали, оставляя комментарии.Тройку лучших символов, по мнению горожан, возглавила самарскаянабережная, одна из самых красивых и протяженных в Поволжье, за неепроголосовало 40 процентов респондентов.Второе место в тройке лидеров завоевал Монумент Славы, открытый в ноябре 1971 года, возведенный в честь огромных заслуг рабочих авиапромышленности Куйбышева, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, - 36 процентов.Бронза досталась Стеле Ладья, расположенной на набережной. Монумент стилизованно изображает плывущую по волнам древнюю парусную ладью. Белаябетонная стела установлена таким образом, чтобы нос ладьи был устремлён в сторону Жигулёвских гор. Посередине «паруса» барельефно изображён гербСамары: дикая белая коза в геральдическом щите, щит окружён орнаментом, - 27 процентов.«Перечень символов был сформирован на основании предварительного опроса граждан, а также предложен историками и краеведами региона. Были выбраны наиболее яркие достопримечательности Самары. Наш город имеет богатейшую историю и культуру. Конечно, мы должны развивать туристическое направление, а выбранные символы помогут в этой работе», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.Определение наиболее значимых символов города поможет в разработке брендов. Это направление на сегодняшний день является перспективным в развитии туризма и привлечении гостей в регион, уверены активисты ОНФ. Символы-победители интернет-голосования будут предложены местным властям при разработке проектов брендирования территорий и изображены в виде граффити на улицах города, передает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Самарской области.