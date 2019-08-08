Самарские активисты ОНФ подвели итоги голосования за лучшие символы города
8 августа 2019 15:23
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направлены в администрацию городского округа Самара для использования при разработке проектов брендирования территории.
Голосование проводилось с 15 июля по 8 августа на официальной странице регионального отделения ОНФ в социальной сети «ВКонтакте» в рамках проекта Народного фронта «С чего начинается Родина». Самарцы живо откликнулись и активно голосовали, оставляя комментарии.
Тройку лучших символов, по мнению горожан, возглавила самарская
набережная, одна из самых красивых и протяженных в Поволжье, за нее
проголосовало 40 процентов респондентов.
Второе место в тройке лидеров завоевал Монумент Славы, открытый в ноябре 1971 года, возведенный в честь огромных заслуг рабочих авиапромышленности Куйбышева, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, - 36 процентов.
Бронза досталась Стеле Ладья, расположенной на набережной. Монумент стилизованно изображает плывущую по волнам древнюю парусную ладью. Белая
бетонная стела установлена таким образом, чтобы нос ладьи был устремлён в сторону Жигулёвских гор. Посередине «паруса» барельефно изображён герб
Самары: дикая белая коза в геральдическом щите, щит окружён орнаментом, - 27 процентов.
«Перечень символов был сформирован на основании предварительного опроса граждан, а также предложен историками и краеведами региона. Были выбраны наиболее яркие достопримечательности Самары. Наш город имеет богатейшую историю и культуру. Конечно, мы должны развивать туристическое направление, а выбранные символы помогут в этой работе», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.
Определение наиболее значимых символов города поможет в разработке брендов. Это направление на сегодняшний день является перспективным в развитии туризма и привлечении гостей в регион, уверены активисты ОНФ. Символы-победители интернет-голосования будут предложены местным властям при разработке проектов брендирования территорий и изображены в виде граффити на улицах города, передает пресс-служба регионального штаба ОНФ в Самарской области.
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