Самарские активисты ОНФ добились снижения платы за вывоз мусора для дачников

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Власти Самарской области снизили тарифы на вывоз мусора для дачных товариществ. О принятом решении губернатор Самарской областисообщил на встрече с представителями садовых некоммерческих товариществ (СНТ), организованной по инициативе активистов Общероссийского народного фронта. Именно общественники настояли на пересмотре порядка начисления платы для СНТ.«У садовых товариществ, которые оформили контейнерные площадки, есть возможность платить по факту накопления мусора. Там, где оформить не успели, мы будем применять понижающий коэффициент. Это решение уже принято», – подтвердил губернатор на встрече с дачниками, состоявшейся на площадке СНТ «Карьер» Красноярского района.О намерении властей региона скорректировать нормативы накопления отходов стало известно в прошлом месяце после обращения активистов ОНФ к главе региона. Свою просьбу эксперты подкрепили результатами анализа ситуации – общественники изучили выставленные региональным оператором счета и провели опрос председателей СНТ об объеме отходов, порядке организации накопления и вывоза мусора, размере платы за вывоз ТКО. Выяснилось, что установленный на год норматив накопления ТКО завышен более чем в два раза, а организовать собственные контейнерные площадки могут не все дачные товарищества.«В системе оплаты за вывоз ТКО не был предусмотрен дифференцированный подход, отсутствовала возможность оплаты по факту накопления при условии наличия у СНТ контейнерной площадки. Оплата предусматривалась только по нормативу, самому высокому в ПФО, и оплачивать необходимо было за весь год без учета сезонности дачной жизни», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФНа встрече с дачниками представитель регионального оператора предложил две схемы начисления платы за вывоз мусора – по факту и по нормативу. Если у садово-дачного объединения есть своя контейнерная площадка, то можно оплачивать услугу по факту. В договоре будет зафиксирован объем контейнеров и периодичность обслуживания. За вывоз 1 куб. м отходов товарищество заплатит 598,16 руб. А если своих контейнеров у СНТ нет, придется платить по нормативу. Для дачников будет действовать понижающий коэффициент, плата с одного человека составит 56 руб. 32 коп. в месяц.Информацию, касающуюся нового порядка начисления платы за ТКО для дачников, региональный оператор разместил на сайте.«Вопрос по системам начисления оплаты для дачников решен. Но остается еще множество вопросов, так как регоператор не готов вывозить строительные отходы, старую бытовую технику, стекло, опасные отходы, например, батарейки. И это уже приводит к образованию новых несанкционированных свалок», – отметила Гудзима, передает пресс-служба ОНФ.