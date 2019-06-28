Самарская таможенница стала чемпионкой Приволжья среди кинологов

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У кого острее нюх, кто сообразительнее и быстрее? В течении нескольких дней в Региональном кинологическом центре определяли победителейкинологического многоборья.Всего участие в соревнованиях приняло 6 специалистов и 6 их подопечных из разных регионов Приволжья. Многие из участников в своем послужномсписке имеют большие достижения.Лучшие качества демонстрировали в нескольких дисциплинах – послушание, обнаружение наркотических средств в помещениях, транспортных средствах и багаже.«Упражнения приближены к выполнению основных задач по обеспечению безопасности. Условия были сложные, но они приравнены к обычной службекинолога с собакой», - пояснил главный судья соревнований Алексей Веремей.Абсолютными победителями многоборья стали главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Самарской таможни со своим воспитанником бельгийской овчаркой «Балто из огненной стаи». Они стали лидерами во всех дисциплинах. Эта пара неоднократно становилась чемпионами первенства Федеральной таможенной службы. А в 2018 году Нина и Балто в Республике Азербайджан взяли новую победную высоту – теперь они еще и Чемпионы СНГ.«Каждые соревнования, это не только демонстрация своей работы. Мы смотрим, как работают другие, на поведение собак, как они ведут поиск. Все работают по-разному, здесь происходит обмен опытом», - рассказывает Нина Курдова.Второе место на пьедестале заняли участники из Пермской таможни Александр Бобров и его бельгийская овчарка (малинуа) «Адреналина из Дома Спириной», замкнули тройку лидеров Денис Струц с немецкой овчаркой «Лавина Аус Дем Бирхоф» из Оренбургской таможни, передает пресс-службав Самарской таможни.