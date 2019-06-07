Самарская студентка стала лауреатом Международной студенческой весны

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Студентка Самарского государственного медицинского университета Дарья Назаркина получила диплом лауреата Международной студенческой весны стран ШОС и БРИКС, которая проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня.Дарья исполнила песню «Weird to wonderful» британской певицы Leah McFall под гитарный аккомпанемент студента СамГМУ Максима Елизарова. Номер был показан в рамках международного творческого проекта «Арт-Холл». В состав жюри фестиваля вошли Татьяна Малахова, режиссёр-хореограф, лауреат президентской премии РФ, Сергей Харин, музыкальный продюсер, генеральный директор Продюсерского Центра «Дебют», Дмитрий Филин, обладатель российских и зарубежных музыкальных премий, солист группы «Балаган Лимитед» и Мария Резникова, амбассадор дизайнера Luciano Parisi, Милан.«В Самарской области живут талантливые молодые люди. И столь высокий результат Дарьи – очередное этому доказательство. Поздравляю Дашу и Максима,горжусь, что они достойно представили нашу область на международной арене. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство регионауделяют много внимания молодежи, создают условия для развития. В этом году фестиваль «Самарская студенческая весна» обновился, стал более современным иинтересным для студентов. И это дает свои плоды», - рассказал Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководительдепартамента по делам молодежи.Международная студенческая весна стран ШОС и БРИКС проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. В ней принимают участие более 2500 студентов из 23 стран. Самарскую делегацию представляют студенты из Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного экономического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.Впервые Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» прошел в 2014 году, передает пресс-служба Департамента по делам молодежиминистерства образования и науки Самарской области.