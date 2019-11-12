Самарская сетевая компания завершает работы по подключению к электроснабжению Фрунзенского моста
12 ноября 2019 15:24
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Для минимизации неудобств потребителей, проживающих в районе Хлебной площади и запитанных от этих кабельных линий, на период проведения работ созданы временные – дублирующие схемы электроснабжения.
Энергетики уже завершили работы на сетях, что позволило не только выдержать сроки строительства такого значимого объекта, как Фрунзенский мост, но и обеспечить жителей «старого города» модернизированный системой электроснабжения.
Инфраструктуру Фрунзенского моста будут обеспечивать необходимой мощностью две новые современные комплектные трансформаторные подстанции, расположенные по обе стороны от мостового перехода. На сегодняшний день одна из них уже смонтирована, идет закладка фундамента под второй
энергообъект, передает пресс-служба ССК.
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