Самарская продукция со знаком качества

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин вручил директору ООО Фирма «Нектар» Герману Сивакову разрешения на право применения знака соответствия «Самарское качество». Предприятие стало шестым по счету прошедшим добровольную сертификацию.Система добровольной сертификации «Самарское качество» была создана на базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» в 2018 году в рамках исполнения поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем Послании жителям региона в текущем году Глава региона подчеркнул: «Мы сможем исключить фальсификат с полок продуктовых магазинов, обеспечить именно реальную, а не теневую конкуренцию и, самое главное, защитить от некачественных продуктов жителей Самарской области».Система, призванная способствовать продвижению местной продукции на внутренний и внешний рынки, также даст возможность получить от 12 до 15 дополнительных баллов при участии предприятия, прошедшего сертификацию в конкурсных процедурах госзакупок.«Хотел бы поблагодарить руководство предприятия за активную позицию и серьезное отношение к качеству выпускаемой продукции и благополучию жителей Самарской области, — сказал Николай Абашин. — Пользуясь случаем, я призываю и другие предприятия области активизировать данную работу».Качеству продукции в ООО Фирма «Нектар» всегда уделяли особое внимание. Лаборатория, функционирующая на предприятии, проверяет качественные характеристики не только самого продукта, но и его упаковки, ведь именно от нее зависит, каким произведенный товар дойдет до потребителя.Герман Сиваков, директор ООО Фирма «Нектар«: «Прохождение добровольной сертификации и получение разрешения на использование знака «Самарское качество» стало очередным подтверждением качества нашей продукции. По итогам 2018 года мы реализовали почти 90 млн литров сока. В нынешнем году мы ставим себе планку в 120 млн литров, а в долгосрочной перспективе — 300 млн литров сока в год».Для реализации масштабных планов предприятие проводит техническую модернизацию, а также работает над увеличением площадей садов и развитием орошения плодовых посадок, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба минсельхоза СО