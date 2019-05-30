Самарская областная юношеская библиотека примет участие в проекте «Корабль толерантности»

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Гости мероприятия примут участие в интерактивном занятии «Уроки единства», посвящённом дружбе и разнообразию культур, а также традициям различных народов, проживающих на территории Самарской области.Юные посетители библиотеки создадут фрагменты паруса для будущего арт-объекта. С помощью ткани 1м х 1м, кисточек и краски каждый участник занятия создаст свой уникальный тематический рисунок.По завершении акции на набережной Самары будет построен 18-метровый корабль, который станет центральным объектом международного фестиваля набережных «ВолгаФест», передает пресс-служба облправительства.Фото: из открытых источников