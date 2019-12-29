Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает в гости на январские каникулы
29 декабря 2019 15:15
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Традиционно в СОУНБ для любителей интеллектуального отдыха подготовили увлекательные экскурсии, кинопоказы, интерактивные игры и викторины.
Программа мероприятий:
Со 2 по 6 января в 11.00 и 13.30 — Новогоднее представление и премьера спектакля «Пумасипа» самарского театра «Город» в рамках Областного проекта «Театральные сезоны». (1й этаж). Билеты на спектакли театра «Город» можно приобрести на сайте театра и в кассах города.
4 января в 11.00 и 15.00 в отделе читальных залов (2 этаж) состоится интерактивная игра «Литературный крокодил». На выбор игроков будут представлены художественные произведения русских и зарубежных авторов для разных возрастных категорий. Самый активный игрок команды получит приз.
4 января в 13.00 в краеведческом отделе (2 этаж) состоится Краеведческая викторина «Самара, мы тебя знаем!». Игровые вопросы по различным сферам жизни нашего города: история, природа, культура, транспорт.
4, 5 и 8 января с 10.00 до 18.00 в информационно-библиографическом отделе (2 этаж) все желающие могут принять участие в викторине по русскому языку «Проверьте себя». Игра не только обогатит словарный запас, но и позволит почувствовать себя настоящим знатоком родного языка.
4, 5 и 8 января с 10.00 до 18.00 в отделе правовой и патентно-технической информации (3 этаж) можно поучаствовать в игре «Патентный пазл: изобретатели и их изобретения».
9 января в 16.30 в отделе литературы на иностранных языках (3 этаж) состоится показ художественного фильма, отмеченного премией «Оскар», – «Незабываемый роман» на английском языке (в рамках проекта «Кино говорит на всех языках»).
4–5 января, 8 января с 10.00 до 18.00 в библиотеке работают выставки:
— Выставка периодических изданий и книг XIX – середины XX в., новогодних и Рождественских открыток, посвященных традициям встречи нового года в нашей стране «Что за праздник Новый год?!», малый выставочный зал (2 этаж).
— Выставка авторской куклы и не только «Живу. Играю», галерея «Новое пространство» (1 этаж).
— Экспозиция «Новые книги из фондов библиотеки», пространство открытого чтения (2 этаж).
— Выставка-просмотр изданий «По страницам краеведческих сборников», краеведческий отдел (2 этаж).
— Выставки изданий «Джазовые зарисовки» и «И шум, и блеск, и говор балов», отдел искусств (2 этаж), передает пресс-служба СОУНБ.
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