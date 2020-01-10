Самарская областная научная библиотека отмечает 160-летие

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В эти дни Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает свой 160-летний юбилей. Врио директора СОУНБ Наталья Малкова расскажет о том, какие события и открытия готовит областная научная библиотека для жителей и гостей Самары в 2020-м году.Будет дан старт пространству открытого чтения. Это современная комфортная локация для уединения с книгой и работы с цифровыми ресурсами. В пространстве открытого чтения имеется электронный доступ ко всем ценнейшим книжным, журнальным собраниям и базам данных. И главное – всего за несколько минут совершенно бесплатно опытный библиограф подберет для вас необходимую литературу, с такой работой обычный читатель и за месяц самостоятельно может не справиться. Есть возможность заказать недостающие издания в различных библиотеках по всей России.Юбилейный 2020 год подарит городу и губернии интересные культурные проекты.В мае 2020 года в Самаре состоится Гротовская ассамблея – научное событие федерального уровня, на которое соберутся ученые и молодые исследователи со всей страны.Открывается Музейно-выставочный центр книжной культуры – значимая достопримечательность Самары, где будет полезно побывать всем, кого интересует история книги, а также Самарского края.Завершит юбилейный год традиционный рождественский бал, устроенный по всем светским канонам и традициям, которые соблюдали в эпоху Константина Карловича Грота – второго в истории нашего края губернатора, благодаря которому появилась наша библиотека.Журналистам и гостям СОУНБ будет представлен новый формат экскурсии «От папируса до цифры» с заходом в святая святых – в книгохранилище. Это «среда обитания» ценнейших фондов, где соблюдаются все необходимые условия для правильного хранения книг, газет и журналов. Именно там можно увидеть совершенно уникальные издания, о существовании которых не подозревали даже многие библиогурманы, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ