Самарская область завершает подготовку к отключению аналогового телевещания и переходу на цифровое эфирное телевидение
27 мая 2019 16:06
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В рамках акции также прошла «цифровая» зарядка, в которой приняли участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу Ольга Артешина.
Отключение аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание на территории Самарской области произойдет 3 июня текущего года. Цифровое телевидение отличается от аналогового четкостью и яркостью изображения, при этом не предусматривает абонентской платы. Благодаря новой технологии в любой точке страны можно бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов.
«Это действительно важнейшее событие в жизни нашей страны, технологический прорыв – мы переходим на цифровое телевещание. 99,3% нашего населения сегодня получают эту услугу, получают новые качественные сервисы. Я поздравляю вас с этим событием«, — сказал на торжественной церемонии врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
Исполняющий обязанности руководителя филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов напомнил, что 62 года назад в Самаре начало работать аналоговое телевидение. «Спустя 62 года мы подошли к новому технологическому прорыву – Самарская область вместе со всей страной переходит на «цифру». Это говорит о том, что у нас будет неизменное превосходное качество сигнала, великолепная картинка, стереозвук», — отметил он.
99,14% населения Самарской области уже сейчас могут принимать цифровое эфирное телевидение. Для подключения «цифры» необходимо иметь дециметровую антенну (коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же аналоговый телевизор и цифровую приставку данного формата, которая поможет передать цифровой сигнал на телеприемник. Тем, кто затрудняется с подключением «цифры», продолжают помогать более полутора тысяч волонтеров, которых можно пригласить, позвонив на региональную горячую линию 88007076123 (время работы в будни с 9.00 до 18.00, по пятницам до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). За неделю горячая линия принимает более 300 заявок, а всего с начала ее работы в марте 2019 года волонтеры помогли 750 семьям.
В регионе создан оперативный штаб, куда вошли представители профильных органов власти и муниципалитетов, который в постоянном режиме будет контролировать ситуацию для того, чтобы жители Самарской области после 3 июня не испытывали проблем при подключении к цифровому эфирному телевидению.
В сельской местности приставки и антенны можно купить в 720 почтовых отделениях по социальной цене 990 рублей, причем есть возможность сделать это и в рассрочку. Почтальоны, принося пенсии, рассказывают жителям о переходе на «цифру» и при необходимости помогают пожилым людям настраивать оборудование. Всего через сеть почтовых отделений уже приобретено более 3000 приставок.
Особое внимание Правительства Самарской области уделяет социально незащищенным категориям граждан, у которых телевизоры, не способные принимать ЦЭТВ. Согласно постановлению Правительства региона, для граждан, относящихся к социально незащищенным категориям населения, предусмотрена возможность компенсации затрат на приобретение оборудования (приставка, антенна, телевизор со стандартом DVB-T2) для приема цифрового вещания. Всего на эти цели в бюджете Самарской области запланировано почти 40 млн. рублей.
Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
— денежные выплаты по социальному контракту для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
— ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Выплата предоставляется за приобретенное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 оборудование однократно и не может превышать 1200 рублей. Для получения компенсационной выплаты необходимо обратиться в период с 01.04.2019 по 30.11.2019 в отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту жительства или в отделение МФЦ со следующими документами (подлинники и копии):
— паспортом заявителя и СНИЛС.
— документами, подтверждающими оплату приобретенного оборудования;
— документом, содержащим информацию о технических характеристиках приобретенного оборудования, подтверждающих поддержку приобретенным оборудованием цифрового телевизионного стандарта DVB-T2.
На сегодняшний день такую социальную помощь получили 196 человек.
По ряду объективных причин в 499 домохозяйствах, относящихся к социально незащищенным категориям, отсутствует возможность приема ЦЭТВ. Для них предусмотрена возможность бесплатного получения в собственность комплекта спутникового оборудования для приема цифрового вещания. Всего в бюджете Самарской области предусмотрено 2,99 млн. рублей на обеспечение спутниковым ТВ социально незащищенных слоев населения. Для того чтобы получить бесплатно оборудование, жителям таких населенных пунктов необходимо обратиться в уполномоченную администрацией района организацию с заявлением и паспортом. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен оператор, который осуществит поставку оборудования для приема спутникового телевидения. На первом этапе в ближайшее время таким оборудованием будут обеспечены 90 из 499 домохозяйств, передает пресс-служба облправительства.
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