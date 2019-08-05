Самарская область заняла 11-е место по количеству автомобильных штрафов
5 августа 2019 17:46
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На одного жителя Самарской области в среднем приходится 0,112 штрафов. Первое место в рейтинге занял Ненецкий АО с показателем 2,18 штрафов на одного жителя.
Меньше всего штрафов выписывается в Амурской и Иркутской областях. Там на одного жителя приходится 0,005 штрафов (в Амурской области) и 0,008 штрафов в Иркутской области.
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