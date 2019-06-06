Самарская область заключила соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

80

Во вторник, 6 июня, в рамках 23-его Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области во главе с губернаторомпроводит рабочие встречи с представителями ведущих предприятий и организаций, в рамках которых обсуждаются перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов. В ходе одной из таких встреч исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областии директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам продвижения событийного потенциала региона на международном уровне и интеграции Самарской области в мировую индустрию встреч.Национальное конгресс-бюро создано в ноябре 2017 года с целью увеличения доли России на международном рынке деловых мероприятий, продвижения инфраструктурного потенциала РФ в сфере ивент индустрии. Оно будет оказывать содействие Самарской области при привлечении и продвижении международных событий в регион, при формировании национального маркетингового событийного продукта, объединении компаний, занятых в сфере индустрии встреч, представлении индустрии в международных отраслевых ассоциациях и органах власти. Кроме того, ассоциация будет проводить обучение для представителей инвент-сферы для повышения качества предоставляемых услуг.«Самарская область уже является одним из признанных центров проведения крупнейших международных мероприятий. Самое крупное состоялось в прошлом году – это Чемпионат мира по футболу. Мы убедились, что регион интересен инвесторам и простым туристам из других стран, — отметил Виктор Кудряшов. — Благодаря соглашению с Национальным конгресс-бюро мы получаем возможность привлекать на территорию региона дополнительные мероприятия, которые позволят загрузить наши гостиницы, создать дополнительные условия для взаимодействия с бизнесом, привлечь инвесторов и продолжать открывать Самарскую область для бизнесменов, партнеров со всего мира. Поэтому я уверен, что исполнение соглашение будет очень выгодно для региона, позволит поднять наши позиции на мировой арене еще выше».Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев также выразил уверенность, что сотрудничество с Самарской областью будет результативным: «Считаю, что подписание соглашения с Самарской областью придаст новый импульс для развития многих актуальных отраслей экономики Самарской области и, конечно же, привлечет потенциальных инвесторов, что будет способствовать в целом экономическому и социальному развитию. Надеюсь на плодотворную работу в ближайшие годы», передает пресс-служба облправительства.