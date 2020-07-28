Самарская область заинтересовалась недвижимостью юга России

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В 2019 году популярной была недвижимость севера, а в 2018 – Москвы и Московской области.Купить недвижимое имущество в любом населенном пункте России с 2017 года стало легко. Ведь для этого не надо тратить время и деньги на поездку в другой регион, а можно подать документы о постановке на кадастровый учет или о регистрации прав в электронном виде через сайт Росреестра или сдать бумажный комплект по адресу г. Самара, ул. Ленинская, д. 25А. Такой способ подачи называется экстерриториальным.- В первом полугодии 2020 года спрос на регистрацию права собственности по экстерриториальному принципу сохранил уровень двух предыдущих лет: за 6 месяцев поступило более 7 тысяч таких заявлений. А вот обращений о постановке на кадастровый учет стало в три раз больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о создании новых объектов недвижимости в других регионах России: это и вновь появившиеся объекты, и разделенные или объединенные земельные участки. Всего за постановкой на кадастровый учет в первом полугодии 2020 года поступило 536 заявлений, - констатирует начальник отдела регистрации недвижимости в упрощенном порядке Управления Росреестра по Самарской области Елена Фомина.Она также отметила, что наиболее популярной у заявителей Самарской области в этом году стала недвижимость юга России: за кадастровым учетом чаще всего обращаются в отношении объектов, расположенных в Краснодарском крае и Крыму. Помимо этого, заявителей интересуют объекты Нижнего Новгорода и Саратова. Примечательно, что в 2019 году Самарский регион интересовало противоположное направление: Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в которых чаще всего заявители регистрировали ипотеку или переход права собственности. В тройку лидеров тогда входил и Оренбург. А вот в 2018 году организации и граждане чаще всего покупали недвижимость в Москве и Московской области, а также в соседних областях Приволжского федерального округа: Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской.- Заявление по экстерриториальному принципу не отличается от обычного заявления на регистрацию прав или постановку на кадастровый учет. Вместе с ним в регистрирующий орган сдаются необходимые для получения услуги документы, а также оплачивается стандартная госпошлина. Срок получения услуги такой же, как если бы обращение касалось недвижимости Самарской области: право собственности будет зарегистрировано за 7 рабочих дней (по нотариальным документам – за 5 рабочих дней), а на кадастровый учет недвижимость будет поставлена за 5 рабочих дней, - говорит Елена Фомина.