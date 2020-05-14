Самарская область вошла в топ-5 регионов, жители которых предпочитают оформлять недвижимость экстерриториально

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За первый квартал 2020 года Кадастровая палата по Самарской области приняла по экстерриториальному принципу 4,9 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. Таким образом, по сравнению с первым кварталом прошлого года количество таких заявлений увеличилось почти на треть (тогда было принято 3,3 тыс. заявлений).Экстерриториальный принцип подачи и приема документов позволяет оформлять недвижимость в любом регионе, независимо от места жительства. Такая возможность появилась у россиян в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Так, жителю Самарской области необязательно ехать в Краснодарский край для оформления полученных в наследство дома и участка.«Можно подать необходимые документы в офисе Кадастровой палаты по адресу г. Самара, ул. Ленинская, д.25А. Достаточно записаться на прием и представить в офис необходимый пакет документов. После проведения учетно-регистрационных процедур заявитель получит подтверждающие документы в том же офисе», – говорит Тамара Наумова, начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Самарской области.