Самарская область вместе с ПФО в течение суток выберут лучший спектакль в рамках проекта «Театральное Приволжье»

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В этот волнительный день старта голосования, как для финалистов регионального этапа конкурса, так и для всех любителей театрального искусства, в концертном молодёжном комплексе «Дирижабль» организовали настоящий праздник. Студенты вузов и ссузов Самарской области, творческие коллективы, участники Фестиваля «Самарская студенческая весна», члены студенческих профсоюзных организаций, артисты, театральные эксперты и просто благодарные зрители на одной площадке объединились в едином стремлении поддержать своих финалистов: студентов-актёров Самарского государственного института культуры с постановкой «Аленький цветочек» и учащихся Детской школы искусств №6 образцовой эстрадной студии «Дорога добра» с их спектаклем «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями».За несколько минут до старта голосования модератор и ведущий мероприятия Сергей Кривчиков, руководитель смены «Культурный БУМ!» Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», ещё раз рассказал о правилах голосования, зрителям показали короткий ролик о проекте «Театральное Приволжье»; затем в формате живой беседы прошла встреча с актёром театра «Грань» Василием Яровым, который перед и после показа фильма о своём театре ответил на вопросы зала. Обратный отсчёт на огромном экране, и ровно в 14 часов сигнал к старту голосования был дан!В течение суток проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрав порядковый номер лучшей, по их мнению, постановки. Один номер – один голос за студенческий и один голос за школьный спектакли. Учитывается голос, отданный при первом звонке. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных; самарские спектакли идут под номерами 12 и 26. Голосование продлится ровно сутки и закончится 30 ноября в 13:00 (мск). Имена победителей станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. В режиме онлайн зрители увидят подсчёт и оглашение итогов голосования. По результатам конкурса также будут определены не только лучшие студенческие и школьные театры ПФО, но и победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актёр», «Лучшая актриса». Лауреаты конкурса в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители – памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей, передает пресс-служба облправительства.