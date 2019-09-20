Самарская область в лидерах общероссийского рейтинга по организации работы МФЦ
20 сентября 2019 17:27
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Рейтинг эффективности формируется ежеквартально, регионы оцениваются по целому ряду параметров, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг, соответствие Правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю и т.д. Также в рейтинге учитывается использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.
По словам директора ГКУ СО «УМФЦ» Павла Синёва, постоянный мониторинг качества предоставления услуг формирует цели и задачи многофункциональных центров: «Обратная связь с заявителями для МФЦ является одним из самых важных источников получения информации о работе центров «Мои документы», она является «двигателем» развития и совершенствования нашей деятельности. И если раньше нашей целью было наращивание количества центров «Мои документы», чтобы обеспечить их максимальную доступность для людей, то теперь акцент перешел на повышение качества оказания услуг. Эта работа ведется по многим направлениям: от создания комфортных условий в офисах МФЦ до внедрения новых форматов работы с заявителями, в том числе экстерриториального принципа и комплексного запроса. Именно интересы заявителей и их мнение о процессе оказания госуслуг определяют вектор дальнейшего развития сети центров «Мои документы».
На сегодняшний день в Самарской области сформирована развитая сеть многофункциональных центров, в которых оказывается более 200 государственных, муниципальных и иных услуг. За 8 месяцев 2019 года в центры «Мои документы» региона обратилось 2 416 052 человека, передает пресс-служба облправительства.
Фото: vkonline.ru
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