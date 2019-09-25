Самарская область участвует в эксперименте по созданию Национальной системы управления данными
25 сентября 2019 16:34
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С этого года 15 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарская область, участвуют в эксперименте по апробации основных подходов к созданию НСУД на основе данных, предоставляемых органами государственной власти.
Работа над НСУД идет в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Создаваемая система систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. В системе объединится информация из Федерального регистра населения, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, реестра транспортных средств, базы данных о паспортах граждан России, Пенсионного фонда и других структур. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, таких информационных систем уже порядка 1000 федерального уровня и 24 000 - регионального.
Главная задача создаваемой системы управления данными - улучшить качество и доступность для населения государственных, муниципальных и коммерческих услуг.
Полностью система заработает в России в 2022 году. передает пресс-служба облправительства.
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25 сентября 2019 16:34
С этого года 15 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарская область, участвуют в эксперименте по апробации основных подходов к созданию НСУД. Социум
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