Самарская область третий год подряд побеждает на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

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Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» направлен на поддержку и развитие добровольчества. Регионы, представившие лучшие проекты по развитию добровольчества, получают поддержку и дополнительное финансирование из федерального бюджета.В 2020 году конкурс претерпел изменения: региональная заявка должна была состоять из инфраструктурной части, включающей в себя организационную, информационную, образовательную, ресурсную поддержку волонтерства. Эту часть готовил орган власти, занимающийся развитием волонтерства. Вторую часть заявки составляли социальные проекты некоммерческих организаций.В этом году в конкурсе приняли участие 73 региона. Он проводился в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе эксперты оценивали поданные заявки на соответствие техническим требованиям. По его итогам 68 регионов получили возможность защитить свои проекты на очном этапе, который прошёл в онлайн-формате. Оценивали регионы руководители ведущих всероссийских добровольческих организаций, профильных федеральных органов власти, образовательных организаций. Возглавил экспертную комиссию Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.«Мы в третий раз стали победителями конкурса «Регион добрых дел». Нам действительно есть чем гордиться – лишь 9 регионов выигрывали конкурс три года подряд. Это значит, что Самарская область в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» получит финансовую поддержку из федерального центра и в 2021 году.В нашем регионе поддержке добровольческой деятельности большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Я очень рад, что наши идеи находят поддержку не только в родном регионе, но и на федеральном уровне. Благодаря этому мы открыли Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, в муниципальных образованиях появились штабы поддержки добровольчества, проводится широкомасштабная информационная кампания – все это выводит волонтёрство в регионе на качественно новый уровень.В 2020 году на конкурс мы подавали проект «Территория развития 63». Он направлен на развитие социального корпоративного добровольчества, на организацию взаимодействия между некоммерческими волонтёрскими организациями, вузами, ссузами и бизнес-сообществом.Огромную роль в этой победе сыграли организации, проекты которых вошли в региональную заявку. Федеральные эксперты поддержали 7 проектов наших НКО – и это лучший результат среди всех регионов», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.По результатам конкурса федеральная экспертная комиссия поддержала региональную практику Самарской области «Территория развития 63», а также проекты некоммерческих организаций:«Волонтеры культуры в центре событий» (МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной политики» г.о. Чапаевск);«Марафон «СоздавайДариРадуйся» (Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области»);«МЫ ВМЕСТЕ!» (Автономная некоммерческая организация «Самарский Центр развития добровольчества»);«Ты не один» (Некоммерческая Организация «Благотворительный фонд «Личное участие»);«Волонтеры инклюзивных балов» (Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр»);«Дело не в возрасте» (Муниципальное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных организаций»);«ВСодействии!» (Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов»).Все проекты будут реализованы в 2021 году, передает пресс-служба облправительства.