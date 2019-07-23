Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 23 июля, 20:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 62.98
0.11
EUR 70.65
-0.14
Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область стала местом встречи IT-специалистов со всей страны

23 июля 2019 18:23
89
С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP.
С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP.

В течение трех дней поселок Прибрежный в Самарской области стал местом встречи IT-специалистов со всей страны. Уже второй год подряд в середине лета компания Haulmont при поддержке Правительства Самарской области организует мероприятие в формате open air — палаточный лагерь для IT-специалистов.

«Самарская область с этого года активно включилась в реализацию национального проекта «Цифровая экономика», выполнить который без высококвалифицированных кадров просто невозможно, спрос на профессионалов только растет. 404 CAMP открывает большие возможности как для очень опытных айтишников, так и для тех, кто только начинает свою профессиональную дорогу в IT. Ведь на площадке фестиваля можно не просто хорошо отдохнуть, пообщаться, но и получить бесценный опыт, знания, которыми щедро делились спикеры фестиваля. Саморазвитие и самосовершенствование – это путь к успеху», — подчеркнул Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области.

По мнению организаторов, главная цель мероприятия — развитие регионального IT-сообщества. Чем больше в Самарской области интересных событий и площадок для общения, тем больше специалистов строят карьеру в местных IT-компаниях. Студенты, которые изучают информационные технологии и планируют работать в этой сфере, на 404 CAMP могут присмотреться к отрасли и пообщаться с профессионалами.

В этом году результат говорит сам за себя. 404 CAMP по сравнению с прошлым годом стал намного масштабнее. Количество участников превысило 500 человек. Разработчики, тестировщики, менеджеры проектов, специалисты техподдержки — на 404 CAMP были все. Участники приехали со всех уголков страны.

Чем хорош open air, так это совмещением отдыха и обучения. В этом году образовательная программа получилась невероятно насыщенной: два трека докладов и 20 спикеров. Выступали не только представители самарских ИТ-компаний, но и спикеры из Калининграда, Краснодара, Москвы и других городов.

Темы были максимально разнообразны: frontend, backend, нейросети, интернет вещей, мобильная разработка, архитектура приложений, развитие карьеры и другие. В своем выступлении председатель совета директоров ГК CDC Хусейн Аз-зари (Москва) поделился с гостями секретами успешной продажи мобильных приложений за рубеж и рассказал о наиболее востребованных качествах мобильного разработчика.

Главная задача докладов на 404 CAMP, по мнению генерального директора компании Haulmont Александра Зоткина, «придать слушателям заряд вдохновения для изучения новых технологий, профессионального роста и активного развития карьеры». «Еще одна важная составляющая мероприятия — нетворкинг. 404 CAMP объединил вокруг себя людей разных возрастов, которые между докладами обменивались контактами и приглашали на собеседования», — отметил он.

По мнению Кирилла Аникина, участника фестиваля, 404 CAMP — это один из лучших фестивалей, на котором он присутствовал. «Айтишники делают фестиваль для айтишников. Люди, они же гости, это душа фестиваля, просто великолепны. Мне хотелось быть везде одновременно. Очень много интереснейших людей. Уверен, фестиваль будет расти с каждым годом по экспоненте, но команде организаторов удастся сохранить его камерность», — поделился он своими впечатлениями.

Помимо программы докладов, участникам были предложены различные развлечения: робофутбол, настольные игры, мастер-классы, конкурс по приготовлению шавермы и другие. 


Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 июля 2019  18:45
Два человека погибли, трое пострадали.
Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае
Два человека погибли, трое пострадали. Социум
87
23 июля 2019  18:23
С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP.
Самарская область стала местом встречи IT-специалистов со всей страны
С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP.   Социум
88
23 июля 2019  17:57
На мероприятии также были дети из интернатов Тольятти.
В тольяттинском ДОЛ сотрудники МЧС провели с детьми из Иркутской области познавательное мероприятие
 На мероприятии также были дети из интернатов Тольятти.  Социум
91
Весь список

Здравоохранение
23 июля 2019  10:51
Частная «скорая» в Самаре может минимизировать свою работу по системе ОМС до 2 машин
Частная «скорая» в Самаре может минимизировать свою работу по системе ОМС до 2 машин
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
234
22 июля 2019  18:32
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный.
Михаил Ратманов передал автомобили фельдшерам и врачам нескольких районов Самарской области
 Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный.  Здравоохранение
360
22 июля 2019  15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям.
В Крыму закрыли лагерь, где отравились дети
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям.  Здравоохранение
325
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14081
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14109
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14269
Весь список
Туризм
21 июля 2019  12:00
СМИ сообщили о новом виде туризма в России
СМИ сообщили о новом виде туризма в России
Это bleisure-путешествия. Туризм
385
19 июля 2019  12:15
Треть путешественников не прочь закрутить курортный роман, но не с кем
Треть путешественников не прочь закрутить курортный роман, но не с кем
16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз. Туризм
276
18 июля 2019  14:01
Представления об идеальном отдыхе у мужчин и женщин различаются
Представления об идеальном отдыхе у мужчин и женщин различаются
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
397
Весь список
Образование
23 июля 2019  12:13
Самарская область получит субсидии из федерального бюджета на реализацию сразу девяти направлений в рамках национального проекта «Образование»
Самарская область получит субсидии из федерального бюджета на реализацию сразу девяти направлений в рамках национального проекта «Образование»
117 школ и 31 учреждение профессионального образования к 2022 году будут оснащены новыми компьютерными классами. Образование
215
22 июля 2019  13:45
22 студента Поднебесной обогатились мудростью самарских ученых на лекциях в СамГУПСе
22 студента Поднебесной обогатились мудростью самарских ученых на лекциях в СамГУПСе
23 июля состоится церемония закрытия «Летней школы – 2019» для китайских студентов. Образование
318
19 июля 2019  14:34
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей.
Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей.  Образование
360
Весь список

Культура
23 июля 2019  12:58
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
219
22 июля 2019  23:27
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться.
"Мстители" все-таки стали самым кассовым фильмом в мире
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться.  Культура
303
22 июля 2019  15:56
По мнению Алексея Вишни, технически эта песня сделана "очень плохо", словно басисту включили её за кулисами "один раз".
Звукорежиссёра группы "Кино" не устроил кавер "Группы крови" от Metallica
По мнению Алексея Вишни, технически эта песня сделана "очень плохо", словно басисту включили её за кулисами "один раз".  Культура
342
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14854
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14367
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1061
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1536
Весь список


Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
402
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
378
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
293
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
435
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
470
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
344
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
744
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
646
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
849
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
859
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
580
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
897
Весь список

Мероприятия
Самарская область стала местом встречи IT-специалистов со всей страны
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
В день работников торговли жителей Самарской области пригласят на гастрономический фестиваль
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные