Самарская область стала лидером в ПФО по сумме полученных президентских грантов в 2019 году

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Рейтинг был озвучен на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества «Роль гражданского общества в развитии территорий и формировании комфортной городской среды» в рамках Всероссийского юбилейного Форума активных граждан «Сообщество».Важно отметить, что для каждого региона итоги конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента Российской Федерации В.В.Путина чрезвычайно показательны — это своего рода «лакмусовая бумажка» зрелости и развития гражданского общества, развития всего региона в целом.Высокая активность некоммерческого сектора является своего рода гарантией высокой социальной ответственности общества, а также гарантией успешной и эффективной реализации всех федеральных проектов на территории региона.В 2019 году поддержку в виде президентских грантов получили 82 проекта. Сейчас уже началась заявочная компания на 2020-й год. Все подробности можно узнать, посетив интернет-сайт президентскиегранты.рф, передает пресс-служба облправительства.