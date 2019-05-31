Самарская область стала лидером по размеру федерального гранта на благоустройство
31 мая 2019 18:47
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Самарская область заняла безоговорочное первое место по размеру выделенных региону федеральных средств.
С 2019 года по решению Президента России Владимира Путина конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет проходить каждый год в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Его ежегодный призовой фонд составляет 5 млрд. рублей.
Напомним, что в своем Послании в марте этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам наращивать темпы и объемы благоустройства общественных территорий. Также глава региона поставил задачу руководству городских округов активно участвовать в данном конкурсе.
Сегодня в Воронеже было объявлено окончательное решение федеральной конкурсной комиссии. Ее возглавляет вице-премьер Виталий Мутко, в ее состав входят представители федеральных Минстроя, Минфина, Минкульта, Совета Федерации. На торжественной церемонии был озвучен итоговый список 80-ти проектов-победителей 2019 года. Это представители 46 субъектов страны, которые получат субсидии из федерального бюджета от 40 до 85 млн. рублей.
Абсолютным лидером по объему выделенных средств стала Самарская область – наш регион получит 289 млн. рублей. На эти средства на территории губернии будет реализованонесколько проектов. Свой план преобразования городских ландшафтов на конкурс представили Сызрань, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево,
Отрадный и Кинель.
Одним из самых концептуально интересных и детально проработанных проектов эксперты считают благоустройство набережной в третьем по значимости городе губернии – Сызрани. Проект называется «История на берегу трех рек» и предусматривает облагораживание территории у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга. Разработанная концепция отражает историю города и включает современные функциональные элементы – концертные, событийные и спортивные площадки, прогулочные и парковые зоны. В частности, предусмотрено комплексное озеленение территории, размещение скейтпарка,
просторной площадки для проведения городских праздников, причала для прогулочных лодок и катамаранов, смотрового амфитеатра. В зоне отдыха предусмотрена установка круглых уличных кресел красного цвета, отсылающих к одному из символов Сызрани – помидору.
Федеральная субсидия, выделенная на сызранский проект, составит 54 млн. рублей. Это почти треть его общей стоимости. Около половины от всех планируемых затрат предусмотренов областном бюджете. Также в реализацию проекта на условиях софинансирования вложатся городской бюджет и меценаты.
На церемонии награждения в Воронеже присутствовали главный архитектор проекта Ирина Фишман, которая представляет самарское Проектное бюро ТМ, и глава города Николай Лядин. По его словам, победа на конкурсе – заслуженная награда всем жителям Сызрани. «Это результат упорного стремления, честного
соревнования и огромного желания войти в число победителей. Учитывая, что это наш повторный опыт, то в сравнении могу сказать, что в этом году и жители, и команда проектировщиков, ведущих проект благоустройства набережной, подошли к нему более осмысленно. На встречах-обсуждениях выслушивались
предложения от разных групп участников и учитывались в дальнейшей работе. Реализация данного проекта будет очень показательным шагом в осуществлении Послания Президента России, а также давней мечты жителей Сызрани», - отметил глава города.
По мнению уроженца Сызрани, депутата Государственной Думы Евгения Серпера, облагораживание «берега трех рек» даст мощный толчок развитию города: «Для жителей Сызрани эта территория имеет особое значение. Это во всех смыслах историческое место, которое имеет огромный потенциал. Здесь находится
главный символ, «сердце» города – сызранский Кремль, и очень важно, что авторам проекта удалось создать такую архитектурную концепцию, которая только подчеркивает его достоинства и уникальность этой исторической территории. Получилась «достойная оправа» для «драгоценного камня». Считаю очень важным,
что жители активно участвовали в обсуждении этого проекта. Большинство их мнений и пожеланий были учтены архитекторами. Считаю, что Сызрань и ее жители заслужили красивую, благоустроенную набережную. Уверен, что эта общая для всех жителей города победа в конкурсе не последняя. Будем в дальнейшем
предпринимать для этого все необходимые совместные усилия».
Проект по благоустройству сызранской набережной будет реализован в несколько этапов и завершится в следующем году.
Еще один проект-победитель из Самарской области, который выделяют эксперты – благоустройство территории центрального парка в Жигулевске. По словам главы города Дмитрия Холина, победа стала возможна благодаря общей скоординированной работе всех ветвей власти и активных жителей города. По мнению Евгения Серпера, в депутатский округ которого входит города-победители Жигулевск и Сызрань, успешный опыт участия в конкурсе необходимо развивать, чтобы в следующем году в рамках нацпроекта получить новые федеральные гранты на благоустройство значимых общественных пространств муниципалитетов, передает пресс-служба облправительства.
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Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Конкурс проводился второй раз, в нем принимали участие «малые города» с численностью до 100 тысяч
человек, а также исторические поселения федерального, регионального значения.
В 2019 году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов. Оценка проектов и отбор победителей проводился в три этапа. По итогам экспертного отбора все заявки оценила Межведомственная рабочая группа, которая подготовила итоговый отчет и дала предложения по победителям конкурса. Окончательное решение
было принято Федеральной комиссией. Список победителей опубликован на сайте конкурса, передает пресс-служба облправительства.
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