Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране

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«Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств перед жителями Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам заседания.Самарская область из бюджета страны в следующем году получит беспрецедентную гарантированную поддержку – 35,5 млрд рублей, что на 7 млрд больше по сравнению с текущим годом. «Регион ее получает благодаря национальным проектам, инициированным главой государства, благодаря нашей настойчивости и инициативе, умению справиться с задачами государственной важности, – уверен губернатор. – Сегодня наши федеральные коллеги доверяют Самарской области, потому что знают, что мы не подведем!»Глава региона сконцентрировал внимание депутатов на том, что бюджет области должен максимально соответствовать заявленной стратегии лидерства и способствовать раскрытию экономического, инвестиционного потенциала региона и, самое главное, – повышению качества жизни и благосостояния населения губернии. «Важнейшая задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе – новых мер поддержки в рамках реализации нацпроектов», – подчеркнул руководитель области.Напомним, по инициативе губернатора с 1 января 2020 года семьи, в которых родится первенец, получат «Подарок новорожденному» – комплект вещей для первых месяцев жизни малыша на сумму 10 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей, а также на компенсацию процентов по ипотеке для тех, кто является участником программы «Молодой семье – доступное жилье» и уже достиг 36-летнего возраста. Также губернатором было принято еще одно важное решение – обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием. С начала 2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям. Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не попавшим под действие «майских» указов Президента.С учетом поправок общий объем социально ориентированных расходов составит в 2020 году 161,6 млрд. рублей, или 87% от общего объема расходов.«Бюджет Самарской области на ближайшие три года является социально-ориентированным, бездефицитным, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Он рассчитан, в первую очередь, на поддержку здравоохранения, образования, выполнение социальных обязательств, защиту льготных категорий граждан, а также – на и на опережающее развитие».По итогам голосования, главный финансовый документ Самарской области был принят во втором и окончательном чтении. Доходы и расходы областного бюджета в следующем году составят 184 млрд 824 млн рублей.Губернатор поблагодарил членов Правительства региона и депутатов губернской думы за совместную работу по распределению средств бюджета. «Детально рассмотрены все параметры и аспекты главного финансового документа региона. Многие ваши поправки и предложения уже учтены, многие будут приняты уже в ходе работы над бюджетом в следующем году, при принятии поправок», – отметил Дмитрий Азаров. К проекту бюджета всего поступили 152 поправки и предложения.На заседании СГД Губернатор проинформировал депутатов о еще об одном важном решении. В соответствии с Указом Президента от 25 апреля 2019 года №193 об оценке деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти Российской Федерации на прошлой неделе были подведены итоги работы за полтора года управленческих команд всех 85 субъектов страны. Деятельность оценивалась по 8 критериям, соотносимым с показателями выполнения 12 национальных проектов. «Такая работа проводится впервые, поэтому оценивался период 2018 и первой половины 2019 года региональных органов власти. Итоги зафиксированы Постановлением Правительства. В соответствии с ним Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Среди регионов второго уровня область по динамике уступила только Крыму. Среди крупнейших регионов – пропустила вперед столицу страны. При этом область стала абсолютным лидером по динамике развития в Приволжском федеральном округе.«Это то, о чем мы не просто мечтали, но и проектировали в прошлом году, формируя обновленную стратегию развития региона с учетом поступивших предложений от наших жителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Самарская область не может быть «середнячком» среди регионов России, и сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидера региону, которое мы утратили в предыдущие годы по многим позициям».Губернатор отметил, что при системном подходе к каждому вопросу региону удается в конкурентной борьбе отстаивать свои интересы. Это касается размещения на территории области федеральных органов власти и реализации крупнейших и значимых для всей страны инфраструктурных проектов. Глава региона напомнил об открытии здания Шестого кассационного суда в Самаре: «С учетом наличия еще одной апелляционной инстанции мы по праву можем называться судебной столицей ПФО». При этом, заканчивая строительство моста через реку Самару, регион начинает работы по возведению моста через Волгу – самого крупного инфраструктурного объекта в стране на основах государственно-частного партнерства. Кроме того, уже в следующем году начнется строительство моста через реку Сок и второго этапа мостового перехода «Фрунзенский».Растет и инвестиционная привлекательность региона: повышены кредитные рейтинги Самарской области по оценке ведущих международных рейтинговых агентств. Особая экономическая зона «Тольятти» по результатам своей деятельности в этом году вышла на первое место в стране по эффективности работы. Губерния второй год подряд демонстрирует одну из лучших динамик в рейтинге инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Самарская область – одна из самых активных в стране участников программы «Формирование комфортной городской среды», сразу 4 малых города стали победителями всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.«В Самарской области стало интересней жить: здесь проходит гораздо больше масштабных общероссийских, международных событий, как экономических, так и социокультурных. В регион стали приезжать люди из других городов, из-за рубежа в гораздо большем количестве, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Все это – достижения не только органов управления, но всех жителей, – тех, кто трудится на промышленных предприятиях, в сфере сельского хозяйства, кто строит мосты и дороги, учит и лечит, растит детей и заботятся о наших ветеранах, тех, кто честным трудом обеспечивает свои семьи и тех, кто заботится о благополучии других, выполняя волонтерскую работу. Это успех всей большой региональной команды, о которой мы с вами мечтали, и я думаю, сегодня можем говорить, что это воплотилось в жизнь».Глава региона отметил, что добиться лидерства непросто, но еще сложнее удержать эту планку в будущем. «Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать, – подчеркнул губернатор. – Будут приезжать и советоваться, а где-то и учиться у нас. Это ко многому нас обязывает, и смотреть на нас будут иначе, а значит, конкуренция за новые масштабные проекты, инвесторов, лучшие умы и талантливые руки будет еще жестче». Глава региона выразил уверенность в том, что благодаря совместной слаженной работе все планы удастся успешно реализовать. «Вместе мы можем больше! – обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания. – Я рассчитываю, что такая наша с вами совместная работа будет приводить к успеху и в будущем, и все, что мы с вами запланировали в стратегии лидерства, будет реализовано!»Глава региона отметил, что скептически относится к обилию рейтингов, которые публикуются в СМИ и составляются на основе не всегда объективных экспертных оценок. «Объективный рейтинг – это рейтинг оценки социально-экономического развития региона соответствии с Указом Президента. Это рейтинг, который утверждается Правительством РФ и ляжет на стол Президента страны. И результат в нем — наше общее достижение», — подчеркнул губернатор.Отметим, что результаты, зафиксированные Постановлением Правительства России, являются эквивалентом распределения субсидий за эффективное региональное управление. По результатам оценки Самарская область дополнительно получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. «Мы учтем эти деньги в бюджете до конца этого года, но, поскольку эти средства нецелевые и являются поощрением региона за успешную работу и развитие, мы сможем спокойно, осмысленно распределить их уже в году 2020», — отметил Дмитрий Азаров и предложил распределить средства с учетом пожеланий жителей области.«Давайте вместе подумаем, как это сделать, как организовать сбор мнений граждан, чтобы учесть их при распределении средств, которые мы получим благодаря решению Президента, отраженного в его Указе. Для нас это мощнейший стимул для того, чтобы работать еще эффективнее и слаженнее», – подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства.