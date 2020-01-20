Самарская область признана одним из лидеров по реализации нацпроекта «Культура»

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В понедельник, 20 января, в министерстве культуры РФ подвели итоги первого года реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»Во время совещания федеральным центром было отмечено, что Самарская область является одним из лидеров по нацпроекту «Культура»: в 2019 году регион не только достиг всех целевых показателей, но и перевыполнил их по целому ряду направлений, грамотно провел все подготовительные процедуры и освоил средства федерального бюджета в полном объёме.На губернии лежала серьезная ответственность по исполнению взятых на себя обязательств: к примеру, только на создание модельных библиотек в Самаре, Сергиевске, Октябрьске, Сызрани, Обшаровке из бюджета страны было выделено 55 миллионов рублей, что является беспрецедентной суммой.Кроме того, в рамках нацпроекта детские школы искусств 18 муниципальных образований Самарской области получили новое музыкальное оборудование, в 5 районах области появились автоклубы. Также открыто 6 виртуальных киноконцертных залов городах Чапаевск, Отрадный, Сызрань, Тольятти, Похвистнево, Жигулевск и 3 кинозала в Нефтегорском, Клявлинском и Сергиевском районах.Также за счет средств нацпроекта завершена реконструкция театра «СамАрт», капитально отремонтирован ДК «Октябрь» в Самаре, Тольяттинский краеведческий музей и помещения тольяттинской филармонии, культурно-досуговый центр «Октябрьский» в Октябрьске и межпоселенческий культурно-досуговый центр в Безенчуке.«Все показатели, которые брали на себя, мы выполнили, а ряд – перевыполнили», – подчеркнул Дмитрий Азаров. В качестве примера Глава региона отметил, что показатель по увеличению роста посещаемости учреждений культуры в регионе составил 118,5% (при плане в 101%), а по числу обращения граждан к цифровым ресурсам в сфере культуры – 152,8% (при плане 100%). Кроме того, в регионе более чем в пять раз выросло число волонтеров в сфере культуры.«Еще раз хочу поблагодарить министерство за совместную работу не только по нацпроекту, но и по восстановлению исторических зданий. Только за последние годы благодаря поддержке в Самарской области 16 таких зданий было восстановлено, либо работы еще продолжаются, – обратился Дмитрий Азаров к руководству федерального министерства. – Это очень значимые для истории, культуры региона здания, в которых сегодня вновь есть жизнь, которые наполнены культурными событиями».Добиться успехов в реализации нацпроекта «Культура» и других «застарелых» проблем сферы культуры всем регионам страны помогла рабочая группа Госсовета по культуре, которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Рабочая группа в постоянном режиме мониторила исполнение нацпроекта, на заседаниях обсуждались многие проблемные вопросы, вырабатывались пути их решения.Значимо, что многие предложения нашли отражение в поручениях главы государства. К примеру, рабочая группа предложила включить в нацпроект строительство и модернизацию Детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана главой государства и нашла отражение в Послании Федеральному Собранию, которое было оглашено 15 января. Также Президент поддержал инициативу рабочей группы по оказанию поддержки работникам культуры в селах и малых городах: теперь педагоги ДШИ включены в программу «Земский Учитель» и имеют право на получение миллиона рублей в рамках программы.«Пользуясь случаем, хочу все регионы поблагодарить за активное взаимодействие с рабочей группой и отметить те предложения, которые уже оформлены поручением Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы поднимали вопрос о поддержке работников культуры на селе и в малых городах – по инициативе уже есть поручение Президента, – сказал Дмитрий Азаров. –Неоднократно поднимался вопрос, связанный со строительством и модернизацией детских школ искусств. И как вы знаете, в Послании Президента 15 января такое поручение было оформлено».Кроме того, рабочей группой активно обсуждался вопрос о синергии нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда». Именно этой теме было посвящено заседание рабочей группы, которою Дмитрий Азаров провел рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Вопрос привлек внимание большинства участников форума, в том числе международных, общественных деятелей, представителей бизнеса, академического сообщества. Опыт Самарской области по формированию общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания, «оживлению» общественных пространств, наполнению их культурной жизнью и раскрытию культурного кода местности, был взят на вооружение как членами рабочей группы, там и другими участниками форума, передает пресс-служба облправительства.