Самарская область присоединяется к конкурсу по выбору проектных офисов по реализации гражданских инициатив на селе

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Главная цель – повысить гражданскую активность в небольших населенных пунктах: селах, поселках, деревнях. Отобранные проектные команды получат статус проектного офиса и смогут оказывать квалифицированную помощь активным гражданам.Проектным офисом может стать команда экспертов, которая на постоянной основе и в специализированном помещении занимается поддержкой реализации гражданских инициатив и проектной деятельности на селе, работающая на самостоятельной основе или в рамках деятельности центров добровольчества, иных организаций.Пакет заявочных документов можно присылать до 19 января 2020 года на электронную почту info@rssm.su, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников