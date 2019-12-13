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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область присоединяется к конкурсу по выбору проектных офисов по реализации гражданских инициатив на селе

13 декабря 2019 14:52
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Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане России.
Самарская область присоединяется к конкурсу по выбору команд для формирования проектных офисов по реализации гражданских инициатив на селе. Принять участие в нем могут совершеннолетние граждане России. Конкурс проводит Российский союз сельской молодежи.

Главная цель – повысить гражданскую активность в небольших населенных пунктах: селах, поселках, деревнях. Отобранные проектные команды получат статус проектного офиса и смогут оказывать квалифицированную помощь активным гражданам.

Проектным офисом может стать команда экспертов, которая на постоянной основе и в специализированном помещении занимается поддержкой реализации гражданских инициатив и проектной деятельности на селе, работающая на самостоятельной основе или в рамках деятельности центров добровольчества, иных организаций.

Пакет заявочных документов можно присылать до 19 января 2020 года на электронную почту info@rssm.su, передает пресс-служба облправительства. 



Фото из открытых источников
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